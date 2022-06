Après 23 ans chez Amazon, Dave Clark quitte le géant américain

Dave Clark quitte son poste chez Amazon. Un nouveau départ d'un grand cadre chez le géant américain.

Comme dans n’importe quelle entreprise, les géants de la tech sont aussi soumis aux mouvements de personnel. Certains ne font que passer, d’autres restent fidèles à une société pendant de longues années. Dave Clark, par exemple, travaillait chez Amazon depuis 23 ans. Mais aujourd’hui, le responsable des consommateurs a décidé de quitter son poste.

Dave Clark quitte son poste chez Amazon

Dave Clark a annoncé qu’il démissionnait après 23 ans de bons et loyaux services au sein du géant américain de e-commerce. L’ancien gestionnaire d’entrepôt dans le Kentucky supervisait le commerce de détail et les opérations des entrepôts et expéditions, lesquelles ont explosé récemment à cause de la pandémie. Dave Clark a tweeté sa décision et envoyé un email à son équipe, indiquant qu’il discutait “sa sortie d’Amazon” depuis quelque temps avec sa famille et ses proches. Dave Clark avait été promu à son poste actuel l’année dernière, suite au départ d’un autre cadre de longue date, Jeff Wilke.

Cette démission survient alors que l’entreprise enregistre son premier trimestre de perte en sept ans, un vaste mouvement de syndicalisation et qu’elle a bien trop d’entrepôts qu’elle n’en a besoin. Dave Clark était à la tête des opérations de logistique, opérations qu’il a dû faire beaucoup évoluer alors que la demande client a explosé pendant la pandémie. Amazon rapportait en avril dernier que cet espace en trop dans ses entrepôts lui avait coûté pas moins de 10 milliards de dollars durant le premier semestre 2022.

Un nouveau départ d’un grand cadre chez le géant américain

Dave Clark avait souvent défendu les opérations des entrepôts d’Amazon, et ce, même face aux critiques des conditions de travail peu sûres. Après l’enquête de John Oliver sur plusieurs sites dans un épisode de Last Week Tonight, Dave Clark tweetait que John Oliver avait “tort sur Amazon” et que l’entreprise était “fière de la qualité et de la sécurité de l’environnement de travail” proposé par ses entrepôts.

La démission de Dave Clark sera effective en juillet. Le nom de son successeur n’a pas encore été communiqué.