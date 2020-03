Après 13 ans de service, Jason Blundell quitte le studio Treyarch

C’est la fin d’une ère, assurément, si vous êtes un fan de la première heure de la licence Call of Duty. Jason Blundell, co-directeur du studio Treyarch à qui l’on doit nombre de jeux de la saga depuis 2004 vient de quitter la société après 13 ans de bons et loyaux services. L’homme n’a pas donné de raison précise pour son départ mais à en juger par le ton utilisé par les deux parties, il semblerait que la séparation se soit faite à l’amiable…

Si l’on en croit la déclaration de Jason Blundell, ces années au sein du studio furent une “période formidable”, l’homme ayant grandement “apprécié” passer ce temps avec tous ses collaborateurs. Jason Blundell avait commencé comme producteur sur Call of Duty 3 mais on se souvient surtout de lui pour avoir géré de bout en bout le mode zombie. Il fut responsable de ce mode et de l’histoire principale de Black Ops 3 avant de se concentrer sur le mode zombie de Black Ops. Il a aussi, sans l’ombre d’un doute, continué de jouer un grand rôle dans la série lorsqu’il a pris sa place à la direction en 2016.

Toujours est-il que son départ survient à un moment loin d’être idéal pour la franchise de jeux à la première personne. Selon les rumeurs, Treyarch travaillerait sur Black Ops 5 après la tourmente avec les studios Raven et Sledgehammer. Ceux-ci devaient terminer le jeu pour cette année mais entre rivalité malsaine et départs inopinés, tous deux avaient été retirés du projet. Le départ de Jason Blundell ajoute malheureusement une dose supplémentaire d’incertitude au projet. Le studio Treyarch reste cela dit entre de très bonnes mains mais perdre un dirigeant en période de trouble n’est jamais simple. Espérons pour les fans de la saga Call of Duty que cela n’aura pas (trop) d’impact sur l’opus tant attendu.

We wish to thank Jason for his many contributions to Treyarch. We’ve enjoyed our journey together and wish him the very best going forward! pic.twitter.com/Tb8o36VWb2

— Treyarch Studios (@Treyarch) February 28, 2020