AppLovin veut mettre fin à la fusion entre Unity Technologies et ironSource

Le principal concurrent d'ironSource souhaite acquérir Unity Technologies pour 17,5 milliards de dollars, une offre supérieure à la valorisation actuelle de la société américano-danoise.

Un an après son entrée en bourse, AppLovin, un spécialiste de la monétisation dans les applications, a soumis une proposition non sollicitée de rachat pour Unity Technologies alors qu’une fusion est en cours avec ironSource, une start-up israélienne spécialisée dans les solutions de monétisation. AppLovin a offert 58,85 dollars pour chaque action d’Unity, ce qui représente une prime de 18 % par rapport au cours de clôture des actions d’Unity enregistré en début de semaine.

Si Unity Technologies accepte la proposition, elle détiendrait alors 55% des actions en circulation de la société fusionnée, représentant environ 49% des droits de vote. Avec ironSource, il est question de 73,5% du capital de la société fusionnée. De plus, les conseils d’administration des deux sociétés ont d’ores et déjà approuvée l’opération…

Si l’accord se concrétise contre toute attente, AppLovin prendra le nom d’Unity Technologies et Adam Foroughi, PDG d’AppLovin, deviendra directeur de l’exploitation de la nouvelle société. L’actuel PDG d’Unity Technologies, John Riccitiello, deviendra PDG de l’entité combinée. IronSource recevra une indemnité de rupture. Unity Technologies annonce d’ailleurs que son conseil d’administration examine l’offre. La société a récemment annoncé un chiffre d’affaires trimestriel de 297 millions de dollars, en hausse de 9% sur un an, tandis que sa perte d’exploitation s’est creusée.

Adam Foroughi, PDG d’AppLovin, a déclaré dans un communiqué de presse :

Nous pensons qu’ensemble, nous créons une entreprise leader sur le marché qui a un énorme potentiel de croissance qui générerait un EBITDA ajusté estimé à plus de 3 milliards de dollars d’ici fin 2024 et serait dans le meilleur intérêt des actionnaires des deux entreprises. Au cours de la dernière décennie, nous avons construit et exploité une entreprise leader et innovante dans le domaine des solutions de marketing et de monétisation des applications mobiles. Unity Technologies est l’une des plus importantes plateformes au monde pour aider les créateurs à transformer leurs inspirations en contenu 3D en temps réel. Grâce à l’échelle qui résulte de l’unification de nos solutions de pointe et à l’innovation qui serait réalisée avec la combinaison de nos équipes, nous nous attendons à ce que les développeurs de jeux soient les plus grands bénéficiaires alors qu’ils continuent à mener le secteur des jeux mobiles vers son prochain chapitre de croissance.