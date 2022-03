Apple WWDC : aucun nouveau hardware ne devrait être annoncé

Pas de nouveau hardware durant la WWDC 2022 ? C'est ce que croit savoir Mark Gurman

La traditionnelle conférence dédiée aux développeurs d’Apple, la WWDC, n’a pas encore été officiellement annoncée par la firme de Cupertino, mais celles et ceux qui espéraient avoir droit à des annonces de nouveaux produits durant ces quelques jours seront probablement déçus. C’est tout du moins ce qu’annonce le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, dans sa newsletter Power On. La WWDC ne devrait pas introduire de nouveaux hardwares Apple.

Pas de nouveau hardware durant la WWDC 2022 ?

Et ce serait finalement assez logique si tel devait être le cas. En effet, l’Apple Worlwide Developer Conference est d’ordinaire un événement dédié au logiciel, la marque à la pomme y présente les prochaines versions majeures de ses logiciels pour ses produits, comme l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch et les Mac. Et bien que le géant américain ait déjà, par le passé, officialisé certains appareils durant ces événements, ces quelques jours sont normalement davantage centrés sur le logiciel.

C’est ce que croit savoir Mark Gurman

Toujours est-il qu’il y a un certain nombre de rumeurs qui circulent laissant entendre que la firme de Cupertino travaille sur un nouveau MacBook Air – avec un nouveau design – ainsi qu’une nouvelle génération de MacBook Pro 13 pouces, lequel n’a pas été remis au goût du jour depuis 2020. Il y a sans nul doute des clients qui espèrent que ces machines seront annoncées durant la WWDC.

Malheureusement, si vous attendez de découvrir le nouveau MacBook Air ou le nouveau MacBook Pro 13 pouces, il vous faudra très certainement faire preuve d’encore beaucoup de patience, ces nouvelles machines étant souvent officialisées bien plus tard dans l’année. Ces deux modèles devraient par ailleurs permettre d’introduire la puce M2 et qui sait, peut-être Apple pourrait-il nous la faire entrevoir durant cette WWDC. Quoi qu’il en soit, il faudra attendre pour savoir de quoi il retourne précisément, la WWDC ayant d’ordinaire lieu au début du mois de juin.