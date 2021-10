Apple Watch : vers trois tailles différentes pour la Series 8 ?

L'Apple Watch Series 8 serait proposée en trois tailles différentes : 41 mm, 45 mm et... quelle dimension pourrait être suffisamment intéressante sans être trop imposante ?

L’Apple Watch est un véritable succès planétaire. Et la firme de Cupertino en profite pleinement. Chaque année, les fans attendent avec impatience la nouvelle génération. Les perspectives sont déjà très intéressantes pour la version de l’année prochaine. Entre innovations et autres changements de design, la Series 8 pourrait être déclinée non pas en deux mais en trois tailles différentes.

L’Apple Watch Series 8 serait proposée en trois tailles différentes

À l’heure actuelle, l’Apple Watch existe en deux tailles différentes. Par exemple, la Series 7 est proposé en 41 et 45 mm. Si l’on en croit Ross Young, de DCSS, pour l’Apple Watch Series 8, ou quel que soit son nom, Apple pourrait ajouter une option supplémentaire, une troisième taille. Cela signifie qu’il faudrait s’attendre à trois Apple Watch Series 8 : petite, moyenne et grande.

Ross Young ne précise pas les tailles en question mais son tweet laisse entendre que la firme de Cupertino pourrait lancer un modèle plus grand encore. Autrement dit, à partir de l’année prochaine, le modèle 41 mm resterait le plus petit, en ce qui concerne les modèles récents, tout du moins. Et si l’on ne prend pas en considération la Series 3 qui est encore vendue.

C’est ce qu’annonce Ross Young

L’Apple Watch en 45 mm offre une taille tout à fait correcte pour celles et ceux qui ont un grand poignet ou pour les utilisateurs qui préfèrent un plus grand écran. Difficile malheureusement de savoir quelle plus grande taille Apple pourrait proposer sans que le rendu ne soit vraiment trop imposant.

Il se murmure aussi depuis quelque temps que la marque à la pomme pourrait en profiter pour introduire un tout nouveau design. Celui-ci aurait dû arriver avec la Series 7 mais lors de la présentation officielle, point de nouveau design. Il semblerait donc que les différents leaks que l’on a pu voir ici ou là concernant la génération 2022, la Series 8. Dans tous les cas, on prendra ces informations avec des pincettes, comme de simples rumeurs.