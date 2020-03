Apple Watch : une fonction de détection du niveau d’oxygène dans le sang trouvée dans iOS 14

La rédaction de 9to5Mac a déniché dans un fragment de code de iOS 14 la prochaine fonction que pourrait apporter les Apple Watch à leur porteur.

Les Apple Watch mettent depuis peu l’accent sur la santé, et l’on ne compte plus les actualités relatives aux vies sauvées — au point qu’Apple en fasse une vidéo, entre accident de surf/de voiture, septicémie et rythme cardiaque anormalement élevé. En 2018 déjà, un résident de Hong-Kong découvrait un problème cardiaque grâce à sa montre qui l’avait notifié; l’année suivante, un homme découvrait qu’il était sujet à des fibrillations auriculaires. Depuis l’Apple Watch Series 4, la montre intelligente est capable de détecter la chute potentielle du porteur et de prendre des électrocardiogrammes, ce qui fait la fierté du designer Jonathan Ive. Apple n’a cessé ces dernières années d’améliorer les compétences techniques de sa smartwatch, déposant notamment un brevet pour un bracelet mesurant la tension artérielle, s’octroyant les compétences du développeur de l’application Mango Health, et rachetant Tueo Health, experte dans les outils de suivi de l’asthme pour enfants.

Égaler la concurrence

Mais Tim Cook souhaite aller plus loin si l’on en croit un rapport de 9to5Mac. En fouillant dans le code d’iOS 14, la prochaine version du système d’exploitation des iPhone, les journalistes ont découvert un fragment laissant penser que la firme à la pomme inclurait une fonction de détection du niveau d’oxygène dans le sang. Chez Fitbit, un concurrent, cette fonction existe déjà. Malheureusement pour Apple, l’entreprise a été rachetée par Google, qui vise aussi à mieux développer son secteur de suivi de la santé.

Une notification en cas de basse concentration

Selon le site “les concentrations d’oxygène dans le sang comprises entre 95 et 100 % sont considérées comme saines; les concentrations d’oxygène dans le sang inférieures à 80 % peuvent compromettre la fonctionnalité du coeur et du cerveau. Le risque d’arrêt respiratoire ou cardiaque est fréquent après une faible saturation d’oxygène dans le sang. À cette fin, Apple est en train de développer une nouvelle notification de santé basée sur cette mesure vitale. Quand l’Apple Watch détecte une faible saturation d’oxygène dans le sang en dessous d’un certain seuil, une notification déclenchera un avertissement à l’utilisateur similaire aux notifications actuelles de fréquence cardiaque.”

Disponible avec une mise à jour logicielle ou matérielle ?

Pourra-t-on profiter de la détection du niveau d’oxygène via une simple mise à jour logicielle (sous watchOS 7 donc, distribué cet automne) ou faudra-t-il au contraire attendre la sortie de l’Apple Watch Series 6 ? Le site américain estime de son côté que “le matériel Apple Watch est capable de mesurer les niveaux d’oxygène sanguin à travers le moniteur de fréquence cardiaque intégré“. Une bonne nouvelle pour ceux qui n’auraient pas envie de passer par la case rachat un an après la sortie de la dernière version.