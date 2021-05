Apple Watch : un sondage laisse entrevoir l’arrivée du suivi de la glycémie

Les rumeurs se font de plus en plus insistantes en ce qui concerne le suivi de la glycémie sur l'Apple Watch. Aujourd'hui, c'est un sondage qui vient renforcer encore le dossier.

Apple a de grandes idées pour son Apple Watch et plus précisément pour les fonctionnalités de santé. Parmi celles-ci, le suivi de la glycémie de manière non-invasive. Les rumeurs vont bon train sur le sujet depuis quelque temps. Aujourd’hui, un sondage vient donner encore un peu plus de poids à cette affaire. Explication.

Un sondage Apple renforce la rumeur de l’arrivée du suivi de la glycémie dans l’Apple Watch

Cela fait plusieurs mois que des rumeurs circulent au sujet du fait qu’Apple intègrerait un système de suivi de la glycémie dans une future Apple Watch. Une rumeur récente affirmait même que cette fonctionnalité pourrait arriver dès cette année. Et s’il fallait un indice supplémentaire de l’existence de cette fonction, la voici aujourd’hui.

Faut-il effectivement l’attendre dès cette année ?

La firme de Cupertino a en effet fait parvenir à ses clients au Brésil un sondage. Ce dernier, qui concerne l’Apple Watch, demande notamment quel genre de fonctionnalité ils souhaiteraient voir arriver dans la prochaine génération de smartwatch de la marque à la pomme. Et il s’avère que le suivi de la glycémie est listé parmi les choix. Certes, il ne s’agit là aucunement d’une garantie quelconque de retrouver la fonction dans la prochaine génération d’Apple Watch mais c’est un indice fort que le géant américain est intéressé par cette technologie.

Comme 9to5Mac le précise, ces sondages peuvent parfois en dire long sur les futurs projets de la marque. En 2020, Apple avait ainsi transmis un sondage demande aux utilisateurs d’iPhone ce qu’ils faisaient de l’adaptateur secteur fourni avec l’iPhone. S’ils le gardaient ou non. Et lorsque l’iPhone 12 fut lancé, l’adaptateur secteur avait disparu de la boîte.

À ce stade, nous ne pouvons qu’espérer que cette fonctionnalité de suivi de la glycémie soit intégrée à l’Apple Watch. Nombreux sont les clients Apple diabétiques qui apprécieraient grandement de pouvoir suivre leur glycémie sans devoir se piquer le doigt à chaque fois.