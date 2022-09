Apple Watch Ultra : effectivement très robuste, mais très difficile à réparer

iFixit a terminé son démontage de l'Apple Watch Ultra. Extrêmement résistante, elle est aussi très difficile à réparer. Mais c'est probablement un pas dans le bon sens.

L’Apple Watch Ultra est pensée et conçue pour survivre à vos aventures en extérieur les plus extrêmes, mais il faut pour cela tirer un trait sur une éventuelle réparation par vos propres soins. iFixit a publié tout récemment la vidéo de son démontage complet de la nouvelle montre connectée de la marque à la pomme et sa conclusion est sans appel : le modèle Ultra n’est pas plus facilement réparable que la version normale.

iFixit a terminé son démontage de l’Apple Watch Ultra

Bien qu’il y ait effectivement des vis sur l’arrière de la montre, vous viendrez détruire un joint d’étanchéité si vous forcez la face arrière. Et ne pensez même pas passer par l’avant, l’opération est extrêmement difficile sans casser l’écran, tout du moins sans des outils spéciaux.

Extrêmement résistante, elle est aussi très difficile à réparer

Il est aussi très délicat d’accéder à la batterie et aux autres composants. Ce démontage en bonne et due forme par iFixit illustre aussi à quel point le haut-parleur est plus impressionnant sur l’Apple Watch Ultra qu’il ne l’est sur la Series 8. Même s’il n’y a que peu de chances que vous utilisiez la fonctionnalité d’alarme pour laquelle ces haut-parleurs ont été conçus, cela devrait aider à offrir une meilleure qualité pendant les appels et avec les apps qui utilisent de l’audio.

Mais c’est probablement un pas dans le bon sens

Ce n’est donc clairement pas l’avancée en termes de réparabilité que nous avons pu constater dans l’iPhone 14 de base. Il vous faudra apporter votre montre à un réparateur professionnel si cette dernière a subi des dégâts pendant une sortie. Toujours est-il que iFixit voit en cette Apple Watch Ultra un pas vers une montre connectée Apple plus réparable. Difficile de savoir si les prochaines générations viendront combler un peu plus ce fossé, mais la chose ne serait pas étonnante étant donné les pressions de la part des politiques sur l’industrie de la tech pour commercialiser des produits plus durables.