Apple Watch Series 7 : un souci de production pourrait retarder son lancement

La production de l'Apple Watch Series 7 aurait été mise en pause. Serait-ce à cause du nouveau design ?

L’Apple Watch Series 7 est très attendue par les fans de la marque à la pomme comme la presse spécialisée. Celle-ci devrait proposer son lot de nouveautés, y compris, cette fois, en ce qui concerne son design. Son officialisation ne devrait plus trop tarder mais un petit problème de production pourrait venir perturber les plans de la firme de Cupertino.

L’Apple Watch Series 7 devrait très probablement être officialisée aux côtés de l’iPhone 13 dans le courant du mois. Cela étant dit, il est possible que la montre connectée rate le coche, si l’on peut dire, ou tout du moins que les stocks soient très limités à ce moment-là. C’est en tous les cas ce qu’annoncent plusieurs rapports, de la part de Nikkei et de Bloomberg. Selon ces sources différentes, la production de la nouvelle génération de smartwatch aurait été reportée.

Selon les articles, une production à petite échelle de l’Apple Watch avait déjà démarré mais apparemment, à cause de “soucis critiques quant à l’atteinte de performances de production suffisantes”, cette dernière aurait été mise en pause temporairement. Apple travaillerait activement avec ses fournisseurs pour résoudre ce problème avant de pour redémarrer la production.

Serait-ce à cause du nouveau design ?

L’histoire ne précise pas ce qui pose problème. L’Apple Watch Series 7 devrait être très similaire au modèle précédent, tout du moins sous le capot. Il y aurait, logiquement, une amélioration de la puce principale mais aucun nouveau capteur. Le plus gros changement serait extérieur, dans le design. Autrement dit, peut-être est-ce justement ce design qui pose problème à Apple et ses partenaires de fabrication.

Dans tous les cas, seul le temps nous dira si l’Apple Watch Series 7 pourra être lancée à temps, ou plus tard. Et dans quelles conditions. La firme de Cupertino pourrait en effet décider d’annoncer cette septième génération en même temps que l’iPhone 13 mais décaler sa date de disponibilité. Tout est possible. À suivre !