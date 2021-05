Apple Watch Series 7 : un design avec des bords plats ?

Depuis quelque temps, l'Apple Watch Series 7 intéresse de près le grand public comme la presse spécialisée. Et si cette génération offrait une design avec des bords plats ?

Chaque nouvelle génération d’appareils électroniques, qu’il s’agisse de smartphones, de tablettes, d’ordinateurs portables ou de smartwatches, pour ne citer que ceux-ci, laisse place au grand jeu des rumeurs et autres prédictions. Depuis quelque temps, l’Apple Watch Series 7 intéresse de près la presse spécialisée. Et si cette génération offrait un design avec des bords plats ?

L’Apple Watch Series 7 aura-t-elle des bords plats ?

Il y a quelques années, Apple procédait à quelques révisions mineures sur le design de son Apple Watch, lui conférant un écran légèrement plus grand. Mais pour le reste, le boîtier est toujours resté le même. Cette année 2021 devrait voir arriver la Series 7, laquelle marquera le sixième anniversaire de l’Apple Watch. Et il semblerait que la firme de Cupertino soit enfin prête à introduire un nouveau design.

C’est ce que croit savoir Jon Prosser

Le leakster Jon Prosser a révélé durant un épisode du podcast Genius Bar avec Sam Kohl qu’un tout nouveau design pour l’Apple Watch était en préparation dans les laboratoires de la marque à la pomme. Si Jon Prosser promet qu’il partagera bientôt davantage de détails et peut-être même des rendus 3D de la montre, l’homme affirme tout de même que la montre connectée pourrait offrir un look général assez semblable aux autres produits Apple.

Cela a rapidement conduit à se demander si l’Apple Watch Series 7 ne pourrait pas disposer de bords plats plutôt que les arrondis que l’on connaît aujourd’hui si bien. Et dans un sens, ce serait tout à fait logique. Les bords arrondis de l’Apple Watch reprenaient les designs de l’iPhone et de l’iPad mais maintenant que la firme de Cupertino est passée aux bords plats, sur l’iPhone 12, l’iPad Pro et le nouvel iMac 24 pouces, nous ne serions pas vraiment surpris de voir ce design appliqué à son tour à l’Apple Watch.

Il sera intéressant de voir à quoi ressemblera précisément cette Apple Watch. Espérons que nous aurons des rendus 3D bientôt. Dans le même temps, de nombreuses rumeurs ont déjà vu le jour concernant cette Series 7, notamment en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités de cette génération. Le modèle de cette année pourrait même intégrer un système de suivi de la glycémie non invasif. Ce qui serait une très bonne chose. À suivre !