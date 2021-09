Apple Watch Series 7 : les soucis de production auraient été résolus

Les soucis de production de l'Apple Watch Series 7 auraient été résolus mais cela devrait tout de même avoir des conséquences au lancement.

L’Apple Watch est l’une des smartwatchs les plus populaires actuellement. La firme de Cupertino dévoilera très certainement la prochaine génération ce mardi 14 septembre. Des rumeurs faisaient été de soucis de production, pouvant impacter le lancement. Il semblerait aujourd’hui que ceux-ci aient été résolus.

Les soucis de production de l’Apple Watch Series 7 auraient été résolus

Il y a quelques semaines, nous apprenions que la production de l’Apple Watch Series 7 rencontrait quelques soucis. Si l’on en croit l’analyste souvent très bien informé Ming-Chi Kuo, dans une note transmise aux investisseurs, Apple aurait apparemment résolu ces problèmes et la production de masse démarrerait à la mi-septembre.

Quelles conséquences pour les clients qui voudraient s’offrir la montre ? Il avait été rapporté précédemment que la Series 7 pourrait être proposée en volumes limités à son lancement et il faut donc s’attendre à ce que cela soit le cas. En effet, le temps passé par Apple pour résoudre ces problèmes de production représente autant de jours durant lesquels la Series 7 n’a pas été produite. Ce qui impactera nécessairement les quantités disponibles au lancement.

Mais cela devrait tout de même avoir des conséquences au lancement

Cela signifie aussi que, avec une production à plein volume qui démarre à la mi-septembre, l’arrivée des stocks auprès des revendeurs et magasins spécialisés sera probablement légèrement retardée. Il est difficile cependant de dire à quel point ces soucis affecteront les clients. Il est possible en tous les cas que certaines configurations et options soient plus limitées que d’autres. Patience.

L’Apple Watch Series 7 devrait être annoncée officiellement le 14 septembre, la semaine prochaine donc, aux côtés de l’iPhone 13. Nous vous présenterons alors la montre dans ses moindres détails. Mais si vous êtes intéressé(e), et impatient(e), il vous faudra probablement réagir vite.