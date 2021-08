Apple Watch Series 7 : de nouveaux rendus en fuite sur le web

La future Apple Watch se débarrasserait elle aussi des bords arrondis pour reprendre le design des derniers iPad et iPhone.

Apple a fait évoluer son design année après année, avec chaque gamme de produits. Récemment, le changement est venu de l’iPad Pro, lequel a abandonné les bords arrondis pour adopter des bords plats et anguleux. Plus tard, cette modification est apparue sur l’iPhone 12. Il semblerait aujourd’hui qu’il faille se préparer à voir ce changement arriver sur l’Apple Watch.

Dans une série de nouveaux rendus publiés par 91mobiles, on peut voir à quoi ressemblerait la très attendue Apple Watch Series 7. Comme dit, celle-ci arborerait fièrement des bords plats. Ces rendus semblent en adéquation avec ceux qui nous avons pu voir il y a quelques mois grâce à Jon Prosser et RendersByIan. À ce stade, ces informations restent de l’ordre de la rumeur dans la mesure où rien n’a été confirmé par Apple, mais ces deux rumeurs vont en tous les cas dans le même sens.

L’adoption de bords plats confère à la montre un aspect encore un peu plus carré qu’elle ne l’est actuellement. En effet, si le cadran de l’Apple Watch a toujours été carré, l’utilisation de bords arrondis et d’intégration d’un écran incurvé offrait à l’ensemble un look assez “organique”. Avec ces modifications, la montre est plus géométrique, plus affirmée. Quant à savoir si c’est une bonne ou une mauvaise chose, cela reste un choix purement subjectif.

Apple devrait organiser un événement en septembre prochain, événement durant lequel l’iPhone 13 devrait être officialisé. C’est très certainement à ce moment-là que la firme de Cupertino lancera officiellement son Apple Watch Series 7. Rendez-vous donc dans quelques semaines pour tout savoir de cette nouvelle montre connectée selon la marque à la pomme.