Apple Watch Series 6 : toujours le même écran ?

Lorsque Apple lançait son Apple Watch Series 4 – c’était le 21 septembre 2018 -, la marque à la pomme introduisait un subtil mais néanmoins appréciable changement dans le design : un écran légèrement plus grand. La firme de Cupertino décidait de conserver cet écran sur sa Series 5. Et il semblerait que Apple ait choisi de poursuivre avec ce même design pour sa future Series 6.

Si vous vous attendiez à découvrir un nouveau design d’écran pour l’Apple Watch Series 6, vous pourriez être déçu(e) dans la mesure où ce ne serait pas prévu. Tout du moins si l’on en croit un tweet de @Lovetodream. La firme de Cupertino aurait décidé de continuer pour sa Series 6 avec le même écran que les modèles précédents. Autrement dit, les changements avec cette nouvelle génération seraient principalement localisés dans les entrailles de la montre. Plusieurs rumeurs évoquaient la possibilité que Apple passe à un écran micro LED pour l’Apple Watch et la Series 6 serait la première à en profiter…

Mais dans un sens, la décision, si elle est avérée, de poursuivre avec un écran OLED est elle aussi très censée. En effet, l’un des fournisseurs d’écrans OLED de la firme de Cupertino, JDI, a reçu un apport de capitaux d’environ 1 milliard de dollars il y a quelques mois, suivi d’un investissement de 200 millions de dollars supplémentaires d’une société qui ne serait autre que Apple. Voilà qui montrerait que la marque à la pomme tient beaucoup à JDI et ses produits, notamment ses écrans OLED. Ils pourraient donc très logiquement se retrouver dans l’Apple Watch de cette année. Toujours est-il que cette information est à prendre avec des pincettes, à ranger dans le dossier des rumeurs autour de l’Apple Watch en attendant une présentation officielle.

in my dream the Apple Watch S6 will continue use the display from JDI

— 有没有搞措 (@L0vetodream) May 31, 2020