Apple Watch Series 6 : avec un nouveau coloris ?

L'Apple Watch arrivera à sa sixième génération, une nouvelle version qui devrait être officialisée dès demain. Et la firme de Cupertino pourrait proposer un nouveau coloris pour sa montre connectée.

L’Apple Watch n’est pas disponible dans de nombreux coloris, c’est le moins que l’on puisse dire. Pour l’heure, elle n’est proposée qu’en gris sidéral, or ou argent. Cela étant dit, les choses pourraient changer avec la Series 6. En effet, selon le leakster @Lovetodream, il semblerait que l’Apple Watch Series 6 soit proposée dans un coloris supplémentaire…

L’Apple Watch Series 6 serait proposée dans un coloris supplémentaire

Et ce coloris, selon les dires de @Lovetodream, serait le bleu. Cette nouvelle rumeur pourrait être facilement écartée mais d’autres rumeurs précédentes évoquent l’arrivée d’un iPhone 12 dans une finition bleue. Il ne serait donc pas étonnant de voir Apple proposer sa nouvelle Apple Watch dans le même coloris. Un iPhone 12 bleu avec une Apple Watch Series 6 bleue, voilà qui pourrait faire un très joli ensemble. Pour celles et ceux qui aiment le bleu et qui aiment avoir des éléments accordés, au niveau de la couleur tout du moins.

Un bleu pour répondre au futur iPhone 12 bleu ?

Pour l’heure, impossible de savoir à quoi ressemblerait cette Apple Watch bleue mais si cela devait être assez proche de ce que l’on a pu voir sur l’iPhone 12 bleu, il faudrait s’attendre à une finition bleu marine qui ajouterait une jolie touche colorée sans pour autant être trop voyante. Apple organise un événement demain, la firme de Cupertino devrait dévoiler un certain nombre de nouveaux produits. Sont notamment attendus la fameuse Apple Watch Series 6 ainsi que de nouveaux iPad et, peut-être, le pack de services Apple One qui regroupe plusieurs services existants – Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+ et autre -.

Rendez-vous dès demain mardi 15 septembre à partir de 19h pour découvrir les nouveautés du moment. Et peut-être cette Apple Watch bleue. Pour l’iPhone 12, par contre, il faudra patienter encore quelques semaines. Rien d’impossible pour les fans de technologie que vous êtes !