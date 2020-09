Apple Watch Series 3 : gare aux reboots intempestifs sous watchOS 7

Apple procède à la mise à jour de ses produits à un rythme plutôt régulier. Cela passe aujourd'hui de ses ordinateurs jusqu'à ses écouteurs true wireless en passant par ses iPhone et ses Apple Watch. Mais gare aux bugs.

Comme à l’accoutumée avec chaque nouvelle version d’un système d’exploitation, a fortiori lorsqu’il s’agit d’une mise à jour majeure, il est possible que des bugs, plus ou moins sévères, se cachent. Ceux-ci peuvent impacter tous les appareils sur lesquels ladite version est installée ou seulement certains modèles. Il semblerait que ce soit aujourd’hui le cas avec watchOS 7 et l’Apple Watch Series 3.

L’Apple Watch Series 3 et watchOS 7 ne semblent pas faire bon ménage

watchOS 7 est une mise à jour très bienvenue à bien des égards. Elle apporte son lot de nouveautés, d’améliorations et de correctifs, comme toute mise à jour qui se respecte, pourrait-on dire, mais les possesseurs d’Apple Watch Series 3 ne voient peut-être pas ce watchOS 7 d’un si bon oeil. En effet, comme le rapporte 9to5Mac, de nombreux utilisateurs de la Series 3 se plaignent sur les forums d’Apple et de MacRumors que, depuis l’installation de watchOS 7 sur leur montre, celle-ci redémarre de manière totalement inopinée. Ces redémarrages peuvent même survenir plusieurs fois par jour.

Redémarrages aléatoires, bugs divers, performances en berne

Et comme si cela ne suffisait pas, d’autres bugs sont aussi à déplorer. Certains utilisateurs se plaignent notamment de verrouillages intempestifs, de complications diverses voire même de performances largement dégradées. Un cadeau empoisonné que cette version majeure watchOS 7 pour ces possesseurs d’Apple Watch Series 3.

Contacté sur le sujet, Apple n’a pas encore commenté officiellement la situation. La version watchOS 7.0.1 ne semble pas corriger les problèmes mentionnés plus haut. Les montres plus récentes, quant à elles, ne sont pas affectées. Difficile aussi de savoir si ces soucis affectent aussi les Series achetées directement chez Apple avec watchOS 7 déjà installé ou uniquement celles qui ont réalisé la mise à jour depuis watchOS 6.

Il y a en tous les cas de grandes chances que la firme de Cupertino corriger ces différents problèmes dans une version à venir. Espérons cependant que ces soucis ne soient pas généralisés, pour ne pas frustrer trop d’utilisateurs et espérons aussi que ces bugs seront rapidement de l’histoire ancienne. La marque à la pomme est d’ordinaire plutôt rapide pour corriger ce genre de bugs. Un peu de patience, tout devrait vite rentrer dans l’ordre.