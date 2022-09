Apple Watch Pro : des rendus dévoilent un écran plus grand et un nouveau bouton

L'Apple Watch Pro se dévoile avant l'heure. Des rendus de châssis semblent confirmer un plus grand écran et un bouton supplémentaire. Rendez-vous demain pour tout savoir !

Comme attendu, les fuites concernant les futurs produits Apple qui seront annoncés durant l’événement dédié Far Out ce mercredi se multiplient. Aujourd’hui, nous avons droit au meilleur aperçu à ce jour de la très attendue Apple Watch Pro, grâce à des rendus de 91mobiles. L’occasion de se faire une première idée de cette nouvelle génération de montre connectée selon la marque à la pomme.

L’Apple Watch Pro se dévoile avant l’heure

Avant d’aller plus loin, on se souviendra qu’il ne s’agit là que d’une énième “source de l’industrie” anonyme, à prendre avec des pincettes. Ceci étant dit, si l’on en croit Mark Gurman de Bloomberg, les rendus sont “les vrais”. Et c’est finalement ce à quoi nous nous attendions. Il y a un plus grand écran, comme plusieurs précédents rapports du journaliste l’annonçaient, ainsi qu’une évolution mineure par rapport au design de l’Apple Watch Series 7 (désolé pour les fans des bords plats).

Des rendus de châssis semblent confirmer un plus grand écran et un bouton supplémentaire

Regardez-y de près et vous remarquerez un bouton supplémentaire sur le côté opposé de la Digital Crown et du bouton pour le multitâche. 91mobiles et Mark Gurman avancent tous deux l’hypothèse que ce bouton puisse être programmable, ce qui permettrait de lancer une application spécifique ou un exercice sans devoir passer par l’écran tactile. Les fuites des châssis provenant de Sonny Dickson et DuanRui indiquent aussi un plus grand écran et un bouton additionnel.

Rendez-vous demain pour tout savoir !

L’Apple Watch Pro ciblera donc à n’en point douter les fans de sport extrême, celles et ceux qui sont prêts à dépenser 1 000 € ou presque pour une smartwatch Garmin haut de gamme. Bien que cela puisse sembler extravagant, n’oubliez pas qu’il y a toujours eu des modèles d’Apple Watch haut de gamme pour les clients au portefeuille bien rempli. La collection Hermes Series 7, par exemple, grimpe à 1 859 €. Dans ce contexte, peut-être qu’une Apple Watch Pro à 1 000 € semblerait moins dingue…