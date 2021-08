Apple Watch : présente au poignet de plus de 100 millions de personnes

L'Apple Watch aurait franchi la barre des 100 millions d'utilisateurs, un chiffre impressionnant et une demande qui pourrait repartir à la hausse avec la Series 7.

Les smartwatchs sont de plus en plus populaires, il en existe des centaines de modèles, par des dizaines de fabricants, mais si l’on étudie les chiffres de vente, on se rend compte qu’il y a une marque qui règne en maître, Apple. En effet, l’Apple Watch est sur les poignets de pas moins de 100 millions de personnes. Un chiffre vraiment impressionnant.

L’Apple Watch est probablement l’une des montres connectées les plus populaires sur le marché aujourd’hui. Mais peut-on quantifier cette popularité ? Si l’on en croit un nouveau rapport de Counterpoint Research, à ce jour, il y aurait environ 100 millions d’utilisateurs dans le monde qui ont une Apple Watch à leur poignet.

Le rapport explique notamment : “Le taux d’attachement de la smartwatch pour les smartphones n’a cessé d’augmenter. L’écosystème d’Apple dispose d’un taux plus élevé que la normale, la marque continue de proposer des designs attrayants, des fonctionnalités pour la santé et ses services liés autour de cet appareil. La base d’utilisateurs de l’Apple Watch a passé la barre des 100 millions pour la toute première fois durant le trimestre qui s’est achevé en juin, s’adjugeant la part du lion du parc utilisateurs de smartwatch dans le monde entier.”

L’entreprise spécialisée poursuit en affirmant que les États-Unis sont l’un des marchés les plus importants pour Apple, celui-ci comptant pour plus de la moitié de sa base utilisateurs. Le rapport explique aussi que la pandémie a largement augmenté la demande pour les smartwatchs, pas uniquement pour l’Apple Watch, dans la mesure où les gens font davantage attention à leur santé, avec des wearables qui peuvent leur donner de vraies indications quant à leur état de santé global.

L’Apple Watch Series 7 devrait être officialisée d’ici à quelques semaines/mois, probablement en même temps que l’iPhone 13 en septembre. Elle devrait offrir un tout nouveau design, ce qui pourrait bien augmenter encore la demande. À suivre !