Apple Watch : pas de capteur de glycémie et de tension avant longtemps

Pas de capteur de glycémie et de tension dans l'Apple Watch avant très longtemps. C'est ce que croit savoir Mark Gurman de Bloomberg.

Cela fait maintenant plusieurs années que des rumeurs laissent entendre qu’Apple travaille sur des systèmes qui permettraient à l’Apple Watch de mesurer les niveaux de glucose dans le sang de l’utilisateur, et ce, de manière non invasive. Nous avons aussi entendu parler, plus d’une fois, de la possibilité que la firme de Cupertino introduirait un capteur pour la tension artérielle. Ces fonctionnalités restent de l’ordre du possible, certes, mais il semble qu’il ne faille pas les attendre avant longtemps.

Pas de capteur de glycémie et de tension dans l’Apple Watch avant très longtemps

C’est tout du moins ce qu’annonce Mark Gurman de Bloomberg. Dans sa dernière newsletter Power On, notre homme affirme que ce sont là deux fonctionnalités qu’il ne faut pas s’attendre à voir arriver d’ici peu. Selon le journaliste, il ne serait pas surprenant que le suivi de la glycémie n’arrive pas avant la deuxième moitié de la décennie, autrement dit, en 2025 au plus tôt.

C’est ce que croit savoir Mark Gurman de Bloomberg

Il en va de même, apparemment, pour le suivi de la tension artérielle. D’après Mark Gurman, cette fonction n’arriverait pas avant 2 ou 3 ans, au mieux. Cela étant dit, d’autres entreprises, comme Samsung, ont déjà introduit des systèmes de suivi de la tension dans leurs dernières smartwatches. L’inconvénient, par contre, à l’heure actuelle, c’est que les utilisateurs doivent calibrer très régulièrement l’appareil avec un tensiomètre en bonne et due forme. Peut-être que la solution que finira par mettre en place la firme de Cupertino n’en aura-t-elle pas besoin. Cela serait bien plus facile à utiliser au quotidien, et moins contraignant pour celles et ceux qui ont besoin de prendre leur tension fréquemment.

Dans tous les cas, celles et ceux qui espéraient voir ces deux fonctionnalités faire leurs débuts dans l’Apple Watch Series 8 devront se faire une raison. Cela ne sera très probablement pas le cas. La Series 8 devrait cependant offrir un tout nouveau design. Quant à savoir de quelles nouvelles fonctionnalités elle bénéficiera, c’est une tout autre histoire…