Apple Watch : le suivi de la glycémie et le tensiomètre pourraient devenir réalité prochainement

L'Apple Watch est une montre connectée bardée d'électronique lui permettant de se rendre dans bien des domaines. Celui de la santé notamment. Un nouveau cap pourrait être franchi prochainement avec de nouvelles fonctionnalités.

Apple ne s’en est jamais cachée, la marque à la pomme a assez tôt pris l’option de faire de son Apple Watch un compagnon pour le suivi de la santé au quotidien. Génération après génération, la firme de Cupertino a intégré des composants dédiés. Ces derniers temps, l’on entend beaucoup parler de suivi de la glycémie et de tensiomètre, deux systèmes qui pourraient faire leur apparition prochainement.

Suivi de glycémie et tension artérielle bientôt dans l’Apple Watch ?

Selon un rapport datant d’il y a quelques mois, parmi les fonctionnalités les plus notables à venir, potentiellement, dans la prochaine génération d’Apple Watch, le suivi de la glycémie. C’est quelque chose dont on entend parler depuis de nombreuses années maintenant, mais il se murmure que la technologie est enfin prête.

Apple travaille de près avec une société spécialisée dans la conception de tels capteurs

Les rumeurs s’intensifient sur le sujet et les articles de The Telegraph et Forbes viennent appuyer un peu plus encore ces dires. Ceux-ci rapportent que la société de santé britannique Rockley Photonic a confirmé dans un dossier à la SEC qu’Apple est son plus gros client depuis ces deux dernières années. Pourquoi alors est-ce une information si importante ?

Tout simplement parce que Rockley travaille à la conception de capteurs permettant justement de suivre les niveaux de glucose dans le sang, la tension artérielle et même l’alcoolémie. Il n’y aurait aucune autre raison qui pourrait expliquer qu’Apple travaille avec cette société si ce n’est pour son Apple Watch. Ce qui laisse par ailleurs aussi à penser que l’Apple Watch pourrait effectivement se doter d’un système de suivi de glycémie et de tension.

Si cette information est avérée, voilà qui serait très intéressant, mais rien n’est garanti et encore moins officiel. Une seule chose est sûre, Apple veut faire de son Apple Watch un outil incontournable pour quiconque suivre de près sa santé au quotidien. Ces fonctionnalités arriveront dans cette montre connectée, c’est quasiment certain, la question est désormais de savoir quand.