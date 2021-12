Apple Watch : la mise à jour watchOS 8.3 cause des problèmes avec la recharge

watch0S 8.3 rend la recharge de l'Apple Watch impossible uniquement avec les chargeurs tiers.

Si vous utilisez un chargeur tiers pour recharger votre Apple Watch, vous avez tout intérêt à patienter avant de mettre à jour votre montre connectée vers la version watchOS 8.3. En effet, selon plusieurs témoignages d’utilisateurs sur Reddit, il semblerait que, une fois ladite mise à jour installée, l’Apple Watch ait des difficultés à être rechargée via un chargeur tiers.

Selon un post sur Reddit de u/ashfleeburgooben : “J’ai mis à jour ma montre la nuit dernière vers 8.3, je l’ai branchée sur mon chargeur tiers ce matin, je suis revenu une heure plus tard et elle avait gagné environ 2 %. J’ai fait la même chose avec la montre de ma femme et son chargeur tiers, même résultat. Je les ai branchées sur un chargeur officiel et hop, elles étaient chargées en très peu de temps. Argh !”

Le post continue en disant que, après plusieurs tests, il s’avère que, si effectivement la montre se chargeait extrêmement lentement, après quelques minutes seulement, la charge s’arrête purement et simplement. Ce bug semble affecter les utilisateurs qui se servent d’un chargeur trois-en-un, et pourtant, leur iPhone se recharge quant à lui tout à fait normalement avec un tel chargeur. Seule l’Apple Watch est impactée par ce souci.

Difficile, à ce stade, de savoir ce qui cause ce problème avec cette version de watchOS et pourquoi l’Apple Watch ne semble plus accepter les chargeurs tiers. Est-ce un simple bug ou est-ce intentionnel ? Quoi qu’il en soit, si vous avez une Apple Watch et que vous utilisez un chargeur tiers, n’installez pas la mise à jour watch 8.3, si ce n’est pas déjà fait. Espérons sinon que vous avez conservé votre chargeur officiel et que son utilisation ne sera pas trop contraignante au quotidien. En attendent un correctif ou tout du moins une communication officielle d’Apple sur le sujet.