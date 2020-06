Apple Watch : la fonctionnalité d’ECG pourrait arriver au Brésil et au Japon prochainement

L'Apple Watch a gagné nombre de fonctionnalités au fil des années jusqu'au modèle actuel. L'une d'entre elles, l'ECG, n'est pas disponible dans tous les pays. Elle devrait arriver prochainement au Brésil et au Japon.

À chaque nouvelle génération, l’Apple Watch gagne en fonctionnalités, notamment autour de la santé. Parmi les plus récentes, on citera facilement l’outil permettant de réaliser des électrocardiogrammes. Cela étant dit, s’agissant d’un système médical, les autorités compétentes de chaque pays doivent donner leur feu vert avant que la fonction ne puisse être déployée dans lesdits pays. L’ECG n’est donc actuellement pas disponible dans tous les pays où Apple propose pourtant l’Apple Watch.

L’ECG de l’Apple Watch devrait arriver bientôt au Brésil et au Japon

Si 19 pays européens, dont la France, peuvent utiliser l’application ECG sur l’Apple Watch Series 4 et Apple Watch Series 5 depuis le 27 mars 2019, ce n’est pas le cas partout sur la planète. Au Brésil et au Japon, par exemple, l’application n’est pas disponible. Mais que les habitants de ces deux pays se rassurent. L’Agence brésilienne de réglementation de la santé vient d’approuver l’outil ECG et a publié un communiqué déclarant qu’il pouvait être utilisé dans le pays. Au Japon, Macotakara rapporte que Apple vient de s’enregistrer comme fabricant certifié auprès de l’Agence japonaise des produits pharmaceutiques et médicaux.

La fonctionnalité a été approuvée par l’autorité de santé au Brésil

Si l’on ne connait pas précisément le but de cette inscription, certains suggèrent qu’il est très probable que ce soit pour l’application ECG de l’Apple Watch. Autrement dit, il ne faudrait plus très longtemps avant que la fonctionnalité ne soit proposée aux possesseurs d’Apple Watch Japonais. Nombre de pays n’y ont pas encore droit et, comme dit, ceux-ci doivent obtenir l’autorisation des autorités de santé. Pour certains, cela pourrait prendre longtemps mais pour d’autres, comme le Brésil et le Japon, ce pourrait être une question de semaines. Toujours est-il que cette fonctionnalité s’est déjà révélée très pratique, permettant notamment de sauver déjà des dizaines de vies.