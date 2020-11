Apple Watch : la FDA approuve une application pour aider face aux cauchemars liés à un PTSD

Les montres connectées peuvent être des gadgets électroniques très utiles au quotidien. Pour les clients sains comme pour les malades. Apple fait d'ailleurs de son Apple Watch un formidable compagnon pour les malades...

Le Syndrome de Stress Post Traumatique (SSPT ou PTSD en anglais) peut avoir des causes très diverses. Ses symptômes, eux aussi, peuvent être variés. Pour certains, ce syndrome se manifeste par des cauchemars en lien avec ce trauma. Il existe aujourd’hui des méthodes pour traiter ce genre de symptômes mais si vous avez une Apple Watch, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que la FDA vient d’autoriser une application visant précisément à débarrasser les utilisateurs de ces satanés cauchemars.

L’application Nightware pour Apple Watch

L’application en question est intitulée Nightware et pour l’heure, elle n’est disponible que sur l’Apple Watch. Cette application mobile utilise les capteurs embarqués sur la montre connectée de la firme de Cupertino pour détecter et analyser en détail le sommeil de son porteur, notamment via les mouvements du corps et le rythme cardiaque. Avec les données ainsi recueillies, l’application peut alors détecter si la personne fait un cauchemar ou non. Le cas échéant, elle active les vibrations de la montre pour éveiller le dormeur mais pas le réveiller totalement. L’idée étant simplement de l’aider à interrompre ces cauchemars tout en préservant le sommeil.

veut faire disparaître les cauchemars chez les personnes souffrant de PTSD

Actuellement, aux États-Unis, cette application n’est accessible que via une prescription médicale et fait partie d’une stratégie de traitement plus large qui implique notamment une prise de médicaments. Si l’application en question ne traitera effectivement pas le PTSD en lui-même, elle pourrait tout de même offrir un peu de repos et de calme à celles et ceux qui souffrent de cauchemars en leur permettant de passer de bonnes nuits de sommeil. Jusqu’à présent, selon les résultats d’une étude menée sur un premier groupe test, il s’est avéré que l’application permettait effectivement d’obtenir une meilleure qualité de sommeil. Ce n’est pas un traitement à proprement parler mais soigner les symptômes est toujours une bonne chose à prendre.