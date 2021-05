Apple Watch : il faut restaurer la Series 3 avant de pouvoir la mettre à jour

Il peut parfois arriver que la mise à jour d'un appareil électronique ne soit pas aussi simple que d'appuyer sur un bouton. C'est le cas actuellement avec l'Apple Watch Series 3.

L’Apple Watch, comme la majorité de nos produits électroniques, reçoit des mises à jour régulièrement. D’ordinaire, le processus est simple, bien que cela puisse prendre parfois un certain temps. Il peut cependant arriver qu’une mise à jour ne soit pas si facile que d’appuyer sur un bouton. C’est le cas avec l’Apple Watch Series 3.

L’Apple Watch Series 3 demande à être restaurée pour installer une nouvelle version de watchOS

L’un des problèmes rencontrés par les possesseurs d’une Apple Watch Series 3, c’est de voir apparaitre un message d’erreur indiquant que la montre n’a pas suffisamment de place pour pouvoir installer la mise à jour, chaque fois qu’une nouvelle version de watchOS est disponible. Les utilisateurs doivent alors reset leur montre connectée pour pouvoir procéder à l’installation.

Apple n’a pas envie de chercher à corriger le problème, semble-t-il

Cela étant dit, un rapport de 9to5Mac révèle aujourd’hui que, à compter de iOS 14.6, il semblerait qu’Apple invite désormais les utilisateurs à restaurer leur appareil avant de procéder à la mise à jour. Avant cela, les utilisateurs pouvaient tenter de contourner le problème d’espace insuffisant en supprimant des applications mais cela ne fonctionnait que très rarement. Un reset d’usine est le plus souvent nécessaire pour ce faire.

Avec iOS 14.6, la firme de Cupertino a donc décidé d’être plus directive et d’inviter les utilisateurs à procéder à une restauration de leur appareil s’ils veulent installer la mise sur leur smartwatch. Cette procédure semble ne concerner que la Series 3, probablement dû au fait que le modèle GPS seul ne dispose que de 8 Go de stockage quand les modèles plus récents en ont bien davantage.

Comme 9to5Mac le précise, cette “invitation” d’Apple signifie que la marque à la pomme n’a pas l’intention de tenter de corriger le problème. Elle se contente de proposer une solution assez contraignante aux utilisateurs concernés. Et si vous ne voulez vraiment plus vous embêter avec tout cela, il vous faudra malheureusement opter pour un modèle plus récent…