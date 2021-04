Apple Watch : et s’il était possible de souffler dessus pour interagir avec ?

Apple mise énormément sur son Apple Watch, réfléchissant constamment aux futures fonctionnalités. Et s'il était un jour possible de souffler dessus pour interagir avec ?

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Apple ne manque pas d’idées pour sa montre connectée Apple Watch. Outre les fonctionnalités purement liées à la santé et à l’activité sportive, la firme de Cupetino réfléchit constamment à de possibles nouveautés. En termes de composants ou d’interactions. Pourquoi ne serait-il par exemple par possible de souffler sur la montre pour interagir avec cette dernière ?

Apple imagine pouvoir souffler sur l’Apple Watch

Pour interagir avec l’Apple Watch actuellement, il faut toucher la montre ou utiliser Siri, mais si Apple va au bout de ses idées, il se pourrait qu’une future version de l’Apple Watch soit en mesure de réaliser un certain nombre d’actions en soufflant simplement dessus. Cela peut sembler être un poisson d’avril, c’est la période après tout, mais il n’en est rien. Il s’agit bel et bien d’un brevet déposé par la marque à la pomme et découvert récemment par les équipes de Patently Apple.

Pour déclencher la prise d’un appel par exemple

Selon le document en question, il s’agirait de couvrir un cas pratique très particulier. Imaginez une personne qui aurait les mains prises lorsqu’un appel arrive. Celui-ci est notifié sur la montre. Plutôt que de devoir libérer sa main, le brevet suggère que l’utilisateur approche simplement la montre et souffle sur l’appareil pour déclencher la prise dudit appel.

Une telle solution pourrait aussi être pratique si vous êtes en classe ou à une réunion et que vous souhaitez refuser discrètement un appel entrant. Il suffirait alors de souffler sur la montre et vous donneriez simplement l’impression de respirer normalement. Cela peut sembler pour le moins novateur mais ce n’est pas si dingue non plus. Certains jeux Nintendo DS/3DS, par exemple, utilise cette fonctionnalité. C’est le cas de Cooking Mama, dans lequel le joueur doit souffler sur le microphone de la console pour réaliser certaines actions.

Nous n’avons pas encore vraiment eu l’occasion de voir cette technologie utilisée en dehors du monde du gaming, d’où cette impression de pur gadget, mais qui sait, peut-être pourra-t-on un jour souffler sur son Apple Watch. Si tant est que la firme de Cupertino décide d’aller au bout de son idée.