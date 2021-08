Apple Watch : des clones de la Series 7 déjà en vente en Chine

Des clones de l'Apple Watch Series 7 sont déjà en circulation en Chine, des produits fabriqués grâce aux quelques rumeurs autour de la montre.

Si les différentes rumeurs qui circulent sont avérées, l’un des principaux changements à venir avec la nouvelle Apple Watch de cette année concernerait son design. En effet, la firme de Cupertino devrait dire adieu aux bords arrondis pour adopter un design plus plat, plus anguleux, très similaire au langage du design qui est utilisé dans les iPhone et iPad de ces dernières années.

Des clones de l’Apple Watch Series 7 déjà en circulation en Chine

Bien évidemment, il est impossible de confirmer quoi que ce soit à l’heure actuelle mais il semblerait que la Chine ait décidé de ne pas attendre. Selon une série de clichés partagés sur Twitter par Majin Bu et Duan Rui, des clones sont déjà mis en vente en Chine. Et il y a fort à parier que ces montres connectées tournent sous leur propre système d’exploitation et non celui de la marque à la pomme, watchOS.

Des produits fabriqués grâce aux quelques rumeurs autour de la montre

Ces clones ressemblent en tous les cas énormément aux rendus que 91mobiles a publiés il y a quelques jours mais, comme le fait remarquer 9to5Mac, dans la mesure où ces clones sont basés sur des rendus et autres schémas, ceux-ci manquent clairement d’attention aux détails. Ceci étant dit, comme Majin Bu l’explique, ces montres connectées sont vendus aux fabricants d’accessoires de protection à seulement 60 $ l’unité.

Cela permettrait auxdits fabricants de prendre de l’avance sur Apple et de commencer à produire des accessoires comme des bracelets et autres coques de protection pour la montre dès que celle-ci sera mise sur le marché. Cependant, il y a toujours un risque que les rumeurs de ce redesign soient fausses, auquel cas toute cette initiative aura été vaine. Mais c’est une manière de procéder dont ont l’habitude les marques asiatiques.