Apple Watch : AssistiveTouch ajoute la gestuelle pour contrôler la montre

Avec AssistiveTouch, Apple va doter son Apple Watch de la prise en charge des gestes de la main. Pour ne plus avoir à toucher la montre du tout (ou presque).

Avoir une montre connectée au poignet permet de ne pas avoir à sortir son smartphone pour réaliser un certain nombre d’opérations courantes. Pratique. Cela étant dit, il faut toujours avoir une main – et la bonne – de libre pour venir appuyer sur les boutons ou l’écran. Avec AssistiveTouch, Apple va doter son Apple Watch de la prise en charge des gestes de la main.

Apple annonce l’arrivée prochaine de AssistiveTouch sur l’Apple Watch

L’Apple Watch dispose d’un écran tactile, fonctionnalité bien pratique en termes d’expérience utilisateur mais qui nécessite tout de même que l’on touche la montre pour interagir avec. Pour aller plus loin en ce qui concerne l’accessibilité, et de fait la rendre utilisable aux personnes souffrant de handicap divers, Apple annonce aujourd’hui l’arrivée prochaine d’une nouvelle fonctionnalité, AssistiveTouch.

Pour contrôler la montre avec des gestes de la main

Selon le communiqué de la firme de Cupertino : “en utilisant les capteurs de mouvement intégrés comme le gyroscope et l’accéléromètre, ainsi que le capteur optique pour la fréquence cardiaque et les capacités de machine learning disponibles sur l’appareil, l’Apple Watch peut détecter de subtiles différences dans les mouvements musculaires et l’activité des tendons, permettant notamment de faire déplacer un curseur sur l’écran via de simples gestes de la main, comme un pincement ou un poing serré.”

Autrement dit, en venant fermer le poing ou en pinçant deux doigts, vous pourrez réaliser un certain nombre d’actions directement sur votre Apple Watch. Une solution idéale pour les personnes en situation de handicap, mais pas uniquement. Si vous avez les mains prises, si elles sont sales et que vous ne voulez pas salir l’écran de votre main ou même si vous souhaitez rester très discret, vous pourrez agir, à un certain niveau, uniquement avec votre main. Vous pouvez découvrir quelques exemples dans la vidéo ci-dessous.

À noter, la fonctionnalité n’est pas encore disponible, elle le sera via une mise à jour logicielle à venir. Autrement dit, si vous êtes intéressé(e), encore un peu de patience. N’hésitez pas à regarder les notes de publication.