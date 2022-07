Apple Watch : 7 fonctionnalités d’accessibilité à connaître et utiliser

L'Apple Watch dispose de nombreuses fonctionnalités d'accessibilité. Pensées et conçues pour les personnes souffrant de handicap, certaines peuvent être très utiles au quotidien.

L’Apple Watch dispose de nombreuses fonctions d’accessibilité qui sont absolument nécessaires pour certaines personnes souffrant de handicap, mais la plupart d’entre elles peuvent être utiles à tout un chacun, si vous savez comment les utiliser et où les trouver, évidemment. Voici une petite liste des fonctions à connaître et à tester.

Gérer son Apple Watch avec des gestes

L’Apple Watch dispose d’un système de navigation par gestes qui permet de répondre aux appels, se déplacer dans les menus et sélectionner des options. Pour l’activer, allez dans l’app Watch sur votre iPhone, ouvrez l’onglet Ma Montre puis allez dans Accessibilité > VoiceOver > Gestes. Vous pouvez l’activer ici et voir les différentes options dans Personnaliser les gestes.

Les gestes reconnus par l’Apple Watch sont les suivants : serrement, double serrement, pincement et double pincement. Fermer le poing deux fois répondra à un appel sur l’Apple Watch, par exemple, et ces gestes sont très pratiques.

Répondre automatiquement aux appels

Si vous vous attendez à de fréquents appels auxquels vous devez répondre, vous pouvez configurer votre Apple Watch pour y répondre automatiquement. Pour ce faire, ouvrez l’app Watch sur votre iPhone et allez dans l’onglet Ma montre, puis dans Accessibilité > Répondre automatiquement aux appels et activez Répondre automatiquement aux appels. Vous pouvez aussi changer le délai avant de déclencher la réponse. Par défaut, c’est 3 secondes.

Faire jouer un carillon toutes les heures

L’Apple Watch peut jouer un carillon toutes les heures. Vous pouvez même lui faire jouer un son chaque demi-heure ou chaque quart d’heure. Dans l’app Watch, puis dans l’onglet Ma Montre, allez dans Accessibilité puis Carillons et activez l’option. Vous pouvez alors personnaliser l’alerte et la fréquence.

Rendre les textes plus faciles à lire sur l’Apple Watch

Avec le petit écran, les textes peuvent être difficiles à lire. Pour rendre la chose plus simple, directement l’app Watch sur iPhone, l’onglet Ma Montre puis Accessibilité. Là, cochez les options désirées dans la section Vision. Texte gras, Étiquettes Activé/Désactivé, Réduire la transparence et Zoom sont particulièrement intéressantes.

Vous pouvez aussi aller dans l’onglet Galerie de cadrans de l’app Watch, puis faire défiler vers le bas pour voir la catégorie Cadran extra large. Vous pouvez aussi envisager Chiffres Duo et Chiffres Mono.

Utiliser les niveaux de gris pour réduire le temps d’écran

Avec le niveau de gris défini sur watchOS, toutes vos apps sont affichées en version monochrome, ce qui aide à réduire le temps d’écran en rendant les affichages moins attrayants.

Ajuster automatiquement le volume de votre casque ou écouteurs Bluetooth

L’Apple Watch peut réduire automatiquement le volume de votre casque Bluetooth si vous écoutez votre musique trop fort pendant un certain temps. Pour ce faire, direction l’onglet Ma Montre de l’app Watch sur votre iPhone puis Sons et Vibrations > Sécurité du casque. Vous devriez activer Notifications casque pour vous alerter lorsque le niveau sonore est trop élevé et Réduire les sons élevés pour ajuster automatiquement.

watchOS permet de personnaliser le niveau de bascule, avec chaque niveau de décibel accompagné de sa description. Par exemple, 75 dB est décrit comme “Aussi fort qu’un aspirateur”.

Modifier l’intensité des alertes tactiles

Si vous manquez des notifications importantes parce que vous êtes en train de faire du sport ou parce que vous votre Apple Watch pas très serrée, vous pouvez modifier l’intensité des vibrations en allant dans l’onglet Ma Montre de l’app Watch sur votre iPhone. Là, dans Sons et Vibrations puis dans Alertes tactiles. Tapotez sur Distinctives.