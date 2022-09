Apple vs Google, qui remporte le combat des apps ?

Le combat entre Apple et Google se livre aussi sur le terrain des apps. Si l'on s'intéresse aux apps natives les plus populaires, qui l'emporte ?

Choisir un smartphone ne se résume pas à choisir entre iOS et Android : il faut aussi décider quelles apps vous allez prendre pour vos emails, vos trajets, votre musique et tout le reste. Voici une sélection des apps natives qui existent depuis des années, et les oppositions entre ce que proposent Apple et Google. Nous avons volontairement laissé de côté les services numériques (YouTube Music et Apple Music), les logiciels de bureautique (Apple Pages et Google Docs) et les assistants numériques (Google Assistant et Siri).

Apple Mail vs Gmail

Tout le monde sera d’accord, ou presque, pour dire que Gmail fait mieux que Apple Mail dans à peu près tout. Que ce soit en termes d’interface, de fonctionnalités ou autre. Apple Mail n’est pas affreux à utiliser, permet de gérer plusieurs comptes, d’avoir les conversations organisées, d’effectuer des actions rapides via de simples balayages, de gérer des tâches… mais il y a une raison pour laquelle de nombreuses apps tierces ont voulu faire mieux sur iOS.

Gagnant : Gmail

Apple Maps (Plans) vs Google Maps

Google Maps a sept ans de plus que Apple Plans et bien que ce dernier ait rattrapé beaucoup de son retard, il reste encore beaucoup à faire. Apple Plans est tout à fait acceptable comme service de cartographie, mais elle ne va pas aussi loin que la solution de Google.

Apple Plans ajoute régulièrement des fonctionnalités dont dispose Google Maps, mais le service de la firme de Mountain View est un cran au-dessus, souvent avec de petites choses qui font la différence.

Gagnant : Google Maps

Apple Safari vs Google Chrome

Un navigateur web mobile vous donne une fenêtre pour surfer sur le web. Difficile de voir un besoin de fonctionnalités supplémentaires. Safari et Chrome proposent les fonctions basiques, y compris le multi-onglet, le mode de navigation privée, les marque-pages, le partage de liens, la recherche, etc.

Quand on plonge dans les détails, on se rend compte que Safari est un peu mieux pourvu, notamment pour la vie privée, ou le lecteur intégré pour vous ôter toute distraction. Le choix est cependant largement dépendant de l’ordinateur que vous utilisez (Windows ou Mac), si vous voulez que tout soit synchronisé.

Gagnant : Apple Safari

iMessage vs Google Chat

iMessage est une plateforme mature, stable qui propose toutes les fonctionnalités d’une messagerie instantanée : accusés de lecture, partage de localisation, réaction, annulation des messages, etc. Et les messages sont synchronisés sur les iPhone, iPad et Mac, pour pouvoir laisser un peu de côté votre smartphone.

La stratégie de Google pour la messagerie, elle, est toujours un grand fouillis. Chat a aujourd’hui pris le dessus sur Allo, Hangouts et tout le reste, mais ne s’entend pas bien avec Apple. Ce n’est pas une mauvaise application, elle offre plusieurs fonctionnalités très pratiques, mais le seul réel avantage sur iMessage, c’est qu’elle s’utilise sur n’importe quel appareil, qu’il soit fabriqué par Apple ou non.

Gagnant : iMessage

FaceTime vs Google Meet

Les apps d’appel vidéo ont besoin de peu de fonctionnalités, il n’y a donc pas trop à regarder pour choisir entre FaceTime et Google Meet comme sur d’autres apps : les deux vous permettent de rester en contact via vidéo avec vos proches, les deux permettent d’organiser des vidéoconférences, de flouter votre arrière-plan et de partager votre écran.

Difficile de choisir un vainqueur parce que tous deux proposent l’essentiel et le font très bien. Google Meet est peut-être plus étendu, pour les particuliers comme les professionnels, mais en termes de simplicité et de qualité, FaceTime est plus efficace.

Gagnant : FaceTime

Apple Photos vs Google Photos

Apple Photos et Google Photos sont les outils de démonstration de la puissance des deux géants. L’app d’Apple est carrée, pleine de fonctionnalités utiles, celle de Google excelle dans la recherche et les fonctionnalités d’intelligence artificielle. Apple Photos est peut-être un peu plus belle, Google Photos un peu plus intuitive.

Toutes deux ont des options de tri, d’édition et sont parfaitement intégrées avec les autres apps. Il n’y a pas vraiment d’aspect sur lesquels l’une ou l’autre sort du lot, mais si l’on se concentre sur les apps mobiles, Google Photos est un peu plus fluide et facile à appréhender.

Gagnant : Google Photos

Apple Notes vs Google Keep

Au premier abord, on pourrait croire que Apple Notes a davantage à proposer, mais Google Keep parvient à dissimuler de très nombreuses fonctionnalités derrière une interface très simpliste. Les deux permettent de collaborer sur des notes, de combiner des images, des listes, du texte et d’appliquer des labels pour garder le tout organisé.

Il y a aussi des différences : les notes protégées par mot de passe d’Apple Notes, la capacité de mettre des rappels dans Google Keep. Si Google Keep est une très bonne application de prise de notes, Apple Notes va un peu plus loin – filtres plus aboutis, tags intelligents -.

Gagnant : Apple Notes

Apple Calendrier vs Google Agenda

Une autre catégorie d’apps où les deux ne font pas grande différence. Après des années et des années de développement, ces deux outils sont très capables, très complets, avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, des événements récurrents au partage de calendrier en passant par les alertes.

Google Agenda remporte ce combat de peu : c’est l’une de ces apps pour lesquelles l’interface saute aux yeux et fonctionne très bien, avec un peu plus d’options pour la planification d’événements que les autres, et elle est un peu plus intuitive. Et la plupart de vos contacts l’utilise probablement déjà.

Gagnant : Google Agenda

Apple News vs Google Actualités

Les apps de news d’Apple et de Google ne cessent d’évoluer, toutes deux offrant une sélection d’actualités populaires et d’articles personnellement choisis pour vous. Vous pouvez plonger dans des sujets qui vous intéressent ou qui se rapportent à l’endroit où vous êtes, et c’est un peu plus facile à gérer si vous utilisez Google Actualités.

Apple News essaie plutôt de créer une interface à la Flipboard, plaisante pour les yeux et qui fonctionne plutôt bien. Bien que Google Actualités soit peut-être un peu plus rapide et plus complète, Apple News est légèrement devant ici parce qu’elle veut proposer une expérience plus personnalisée et plus agréable à l’œil.

Gagnant : Apple News