Apple voudrait un capteur de tension artérielle dans son Apple Watch

Apple a clairement orienté son Apple Watch vers une montre connectée dédiée à la santé. Elle intègre aujourd'hui moult capteurs en ce sens, et ce n'est assurément pas terminé.

Génération après génération, l’Apple Watch montre la volonté d’Apple de proposer un compagnon très complet quant au suivi de la santé générale. Et ce n’est pas terminé. La firme de Cupertino a de nombreuses idées pour les versions à venir de sa montre connectée. Le suivi de la tension artérielle semble être un point important.

Apple réfléchirait à intégrer un capteur de tension artérielle dans son Apple Watch

Depuis le lancement du tout premier modèle d’Apple Watch, la marque à la pomme n’a cessé d’intégrer de nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé. La smartwatch avait commencé avec un cardiofréquencemètre, rejoint par un électrocardiogramme et plus récemment par un capteur de saturation en oxygène dans le sang. Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que la tension artérielle pourrait être la suivante sur la liste.

Est-ce seulement faisable ? Quid de la précision du résultat ?

Selon un rapport de Apple World Today, un brevet a été déposé par Apple en ce sens. La firme de Cupertino réfléchirait à l’idée d’inclure un outil de mesure de la tension artérielle directement dans l’Apple Watch. À l’heure actuelle, prendre la tension nécessite l’utilisation d’un appareil tiers et le plus souvent avec une manchette via oscillométrie. Cela étant dit, ces équipements sont loin d’être portables, encore moins sur un poignet. Avoir une telle fonctionnalité directement dans une simple montre pourrait être très pratique, et plus encore s’il est possible de lire la valeur instantanément. Apple reconnait qu’une smartwatch pourrait ne pas fournir une valeur très précise, celle-ci pourrait alors procéder à diverses corrections pour affiner le résultat.

Comme tous les outils de suivi de santé intégrés dans l’Apple Watch, celui-ci n’aurait de toute façon pas vocation à remplacer l’équipement d’un professionnel de la santé ou d’un établissement médical. Cela étant dit, ceux-ci sont suffisamment évolués pour avoir une idée globale de sa santé. Et en cas d’inquiétude, de chiffres trop élevés, ou trop bas, le porteur de la montre n’hésitera pas à aller consulter pour réaliser des tests en bonne et due forme.

Cela étant dit, il ne s’agit là que d’un brevet, nul ne sait si Apple a l’intention, ou les moyens techniques, de faire de ceci une réalité. Il va falloir attendre de voir ce qu’il en est. Peut-être avec la Series 7, qui sait ?