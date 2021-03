Apple voudrait faire témoigner Tim Cook et Tim Sweeney dans son procès contre Epic

Apple est engagé depuis quelques mois maintenant dans une grande bataille judiciaire contre Epic Games au sujet de supposées pratiques anti-concurrentielles sur l'Appe Store...

Comme tous les géants de la tech, la firme de Cupertino est confrontée assez régulièrement à la justice. Que ce soit suite à des actions collectives ou des attaques par une autre entreprise. Vous vous souvenez peut-être de l’action en justice intentée par Epic Games contre Apple, le premier accusant le second de pratiques anti-concurrentielles sur son App Store. Aujourd’hui, Apple envisagerait de faire témoigner Tim Cook et Tim Sweeney.

Tim Cook et Tim Sweeney pourrait témoigner dans le procès d’Apple contre Epic

Apple et Epic ont terminé leurs listes de témoins potentielles dans la grande bataille judiciaire initiée par Epic Games concernant d’éventuelles pratiques anti-concurrentielles sur l’App Store et il semblerait que de grands noms puissent passer à barre. Et notamment les PDG des deux entreprises concernées. TechCrunch et MacRumors rapportent qu’Apple voudrait faire témoigner son PDG Tim Cook, le vice-président du logiciel Craig Federighi ainsi que l’ancien directeur du marketing Phil Schiller. Les cadres d’Epic Tim Sweeney et Mark Rein sont aussi listés parmi les témoins potentiels, ainsi que certains témoins tiers de Facebook, Microsoft et NVIDIA, pour ne citer qu’eux.

De grands noms sont présents sur les listes de témoins potentiels

Epic voudrait que Tim Sweeney et d’autres membres de son équipe témoignent, tout comme Eddy Cue et l’ancien directeur du logiciel pour iOS Scott Forstall.

Dans une déclaration publique, Apple expliquait que les cadres cités pourraient illustrer “l’impact très positif” de l’App Store et montrer que Epic a violé les termes d’utilisation dans un seul et unique but, le profit. L’entreprise a contourné des fonctionnalités de sécurité de telle manière que cela aurait conduit à moins de concurrence et non davantage, selon Apple. Epic, de son côté, affirmait que l’opposition collective contre la politique d’Apple n’a cessé de croître et que ses témoins mettraient en lumière le besoin d’une concurrence plus ouverte.

Le procès doit commencer le 3 mai et l’on pourrait voir ces grands noms témoigner en personne malgré la pandémie. La juge Yvonne Gonzalez ayant expliqué que le fait qu’il s’agisse d’un procès par juge, par opposition à un procès par jury, soit suffisamment important pour que les témoins y assistent en personne.

Rien ne garantit cependant que les deux partis puissent avoir les témoins qu’ils souhaitent. Cela étant dit, même si seulement certains d’entre eux se présentent effectivement, il faut s’attendre à des déclarations importantes. Cela montre en tous les cas qu’Apple et Epic sont confiants quant à ce qui pourrait ressortir de ces témoignages. À suivre !