Apple voudrait fabriquer des batteries pour les voitures électriques aux États-Unis

Apple veut fabriquer des batteries pour voitures électriques aux États-Unis, énième indice de la préparation d'une voiture électrique Apple.

Apple a grandement diversifié ses activités ses dernières années. La firme de Cupertino proposent désormais des produits très variés, allant de l’ordinateur de bureau aux écouteurs en passant par les smartphones et autres montres connectées. Et la marque à la pomme veut encore élargir ses activités. Avec les réalités virtuelle et augmentée d’une part, et les véhicules électriques d’autre part. D’ailleurs, Apple voudrait fabriquer des batteries aux États-Unis.

Apple veut fabriquer des batteries pour voitures électriques aux États-Unis

Les rumeurs courent depuis longtemps au sujet de la volonté d’Apple de concevoir sa propre voiture électrique. Et la pièce centrale d’un tel véhicule, outre le moteur, reste la batterie. La batterie est un élément essentiel, c’est elle qui fournit toute l’énergie à la voiture. Si l’on en croit un rapport de DigiTimes, Apple prévoirait de fabriquer des batteries aux États-Unis.

Énième indice de la préparation d’une voiture électrique Apple

L’article en question affirme que la firme de Cupertino avait à l’origine l’intention de travailler avec des entreprises chinoises comme CATL et BYD mais l’un des prérequis de la marque à la pomme était justement que les batteries soient fabriquées aux États-Unis. Autrement dit, impossible de travailler avec l’un ou l’autre de ces fabricants. Le rapport affirme qu’Apple travaillerait plutôt avec le coréen Foxconn ou Advanced Lithium Electrochemistry, deux grands noms asiatiques qui ont déjà des projets d’implantation aux États-Unis.

Apple se fournit en composants et autres pièces détachées un peu partout dans le monde, certes, mais la majorité de la chaîne d’approvisionnement est localisée en Chine, y compris les lignes de production et d’assemblage. La firme de Cupertino a déjà tenté l’aventure de la fabrication aux États-Unis, notamment avec le Mac Pro qui est assemblé au pays de l’Oncle Sam.

À l’heure actuelle, nul ne sait quand cette supposée voiture électrique Apple fera ses débuts. Et la marque à la pomme se garde bien d’évoquer le sujet. Cela étant dit, le géant américain a procédé à de nombreuses embauches ces dernières années de profils ayant des connaissances dans l’industrie automobile. Clairement, il se prépare quelque chose dans les laboratoires Apple…