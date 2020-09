Apple veut vous mettre au sport avec son abonnement Apple Fitness+

Apple dévoilait hier un certain nombre de nouveaux produits. Les services étaient aussi de la partie, notamment avec le pack Apple One et le nouveau service Apple Fitness+, pour vous mettre au sport, si ce n'est pas déjà fait !

Les rumeurs évoquaient depuis quelque temps déjà la possibilité que Apple travaille à l’élaboration d’un service via abonnement pour le sport. Il s’avère que ces rumeurs étaient avérées dans la mesure où la firme de Cupertino a profité de son événement d’hier soir pour annoncer officiellement le lancement de Apple Fitness+. Voyons de quoi il s’agit précisément.

Apple devient coach sportif avec Fitness+

Apple Fitness+ est un service via abonnement de sport, le tout en vidéo. Selon les dires d’Apple, de nouvelles vidéos d’exercices arriveront toutes les semaines. Apple Fitness+ a aussi, assez logiquement, été pensé et conçu pour fonctionner en parfaite adéquation avec l’Apple Watch. Lorsque vous démarrez une vidéo d’exercice, celle-ci est synchronisée avec votre Apple Watch. Vous pourrez alors visualiser vos statistiques de santé sur l’écran, comme la fréquence cardiaque, etc. Par exemple, pendant une session vidéo, le coach pourrait vous demander de vérifier votre rythme cardiaque et celui-ci s’affichera en plus grand sur l’écran de votre montre pour le mettre en évidence.

Un service via abonnement pour des cours en vidéo

Apple Fitness+ sera disponible sur l’iPhone et l’iPad. Plus facile, selon Apple, pour les utilisateurs qui font du sport un peu partout. Pour peu qu’ils aient leur iPhone et leur Apple Watch avec eux, bien évidemment. Mais avec ces deux appareils, ils pourront s’entraîner où bon leur semble. Il y aura aussi une grande variété de programmes, certains plus spécifiques que d’autres. Autrement dit, que vous soyez débutant ou confirmé, que vous cherchiez à travailler une zone plus qu’une autre, à vous muscler ou à perdre du poids, vous devriez y trouver votre compte.

Le service Fitness+ est arrivera en France mais la date n’a pas encore été communiquée. Seuls les États-Unis, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l’Irlande, le Canada et l’Australie pourront en profiter avant la fin de l’année. L’abonnement sera proposé au prix de 9,99$ par mois ou de 79,99$ par an aux États-Unis. À noter, Fitness+ est aussi intégré dans l’abonnement tout-en-un Apple One, mais uniquement dans la version « Premier », la plus onéreuse de cette offre. La France, quant à elle, doit pour l’heure se contenter des formules individuelle et familiale. Et pour tout achat d’une nouvelle Apple Watch, trois mois de Fitness+ sont offerts.