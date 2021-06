Apple a décidé d'améliorer encore le transfert d'Android à iOS via son application "Migrer vers iOS". De nouvelles fonctionnalités font leur apparition avec iOS 15.

Changer de smartphone est aujourd’hui très simple. Si l’on passe de l’écosystème d’Apple à celui de Google, ou inversement, par contre, l’opération est un peu plus délicate. Si certaines données sont facilement transférées, pour d’autres, c’est plus complexe. Apple veut simplifier encore le passage d’Android à iOS en améliorant son application.

Apple améliore son application Android “Migrer vers iOS”

Dans le monde du smartphone d’aujourd’hui, il n’existe plus qu’iOS et Android, ou presque. Et bien évidemment, chaque plate-forme voudrait voir les autres de l’autre plate-forme venir chez elle. Pour tenter d’appâter encore un peu plus les clients, la firme de Cupertino annonce avoir procédé à un certain nombre d’améliorations sur son application Android “Migrer vers iOS”.

De nouvelles fonctionnalités compatibles uniquement avec iOS 15

L’application en elle-même existe depuis 2015. C’est un outil très pratique pour aider les utilisateurs Android à migrer vers un iPhone. Cela étant dit, avec iOS 15, Apple va améliorer encore l’application pour qu’elle soit plus pratique et qu’elle permette de gérer encore davantage de choses. Par exemple, avec cette mise à jour, les utilisateurs pourront désormais des éléments comme des albums photo entiers, des fichiers et des dossiers et même leurs paramètres d’Accessibilité. Ceci pour qu’ils n’aient pas à le refaire sur leur iPhone.

Cependant, il convient de préciser que la fonctionnalité ne semble disponible qu’aux appareils sous iOS 15. Cela signifie qu’il faudra attendre qu’iOS 15 soit disponible – ce qui devrait arriver à l’automne prochain – avant que les utilisateurs Android ne puissent en profiter pleinement. Cela ne signifie pas que l’application n’est pas utile actuellement, mais si vous voulez vous simplifier au maximum le passage d’Android vers iOS, alors il faudra attendre iOS 15. L’opération est pourtant déjà très facile. Et de toute façon, cela ne règlera pas les soucis éventuels dans les transferts de comptes pour les applications tierces et autres achats que vous voudriez restaurer.