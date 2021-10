Apple veut que son CarPlay soit davantage qu’un système d’infotainment

Apple voudrait que CarPlay puisse en faire bien davantage dans les voitures, jusqu'à pouvoir piloter certains éléments du véhicule.

Si Apple n’a pas (encore) proposé sa propre voiture sur le marché, la firme de Cupertino est pourtant très active sur ce marché. Cela passe, depuis quelques années, par son système CarPlay, ainsi que par le développement de divers systèmes intelligents pour la future voiture connectée. Concernant CarPlay, il semblerait d’ailleurs que la marque à la pomme souhaite aller plus loin.

Apple voudrait que CarPlay puisse en faire bien davantage dans les voitures

À l’heure actuelle, Apple CarPlay est un système d’infotainment. Amélioré, certes, mais ni plus ni moins qu’un système d’infotainment pour la voiture. Celui-ci fait ce que tous les systèmes de ce genre permettent de faire, avec l’avantage de pouvoir être appairé à un iPhone pour afficher vos messages, vos notifications et bien plus. Mais en son cœur, cela reste un système d’infotainment.

Cependant, un rapport de Bloomberg révèle que la firme de Cupertino voudrait que CarPlay puisse faire bien plus que tout cela. L’article affirme que la marque à la pomme imagine CarPlay capable de contrôler divers instruments et fonctionnalités de la voiture, comme le chauffage ou interagir avec certains éléments du tableau de bord.

jusqu’à pouvoir piloter certains éléments du véhicule

Apparemment, Apple travaillerait sur un système qui viendrait autoriser CarPlay à accéder à des fonctions comme le contrôle de la température dans la voiture, le compteur de vitesse, la radio et même les sièges. Ceci étant dit, dans la mesure où nombre de ces fonctions sont développées par les fabricants des voitures eux-mêmes, Apple devrait collaborer avec ces derniers pour pouvoir arriver à ses fins.

Il y a eu des rumeurs laissant entendre qu’Apple travaillerait à la conception de sa propre voiture. Un tel système pourrait être une alternative à celles et ceux qui ne veulent pas d’une voiture Apple mais souhaiterait une intégration plus poussée d’Apple dans leur propre véhicule. L’article de Bloomberg suggère cependant que ce projet n’en est qu’à ses débuts. Il faudra peut-être attendre très longtemps avant de le voir dans nos voitures.