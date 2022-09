Apple veut faire appel de la décision du Brésil d’interdire la vente d’iPhone sans chargeur

L'interdiction de vendre des iPhone sans chargeur au Brésil reste en travers de la gorge d'Appel. Le géant américain va faire appel.

Au Brésil, le Ministère de la Justice avait interdit à Apple de vendre des iPhone sans chargeur. Le géant de la tech avait aussi écopé d’une amende d’environ 2 millions d’euros et vu l’enregistrement de son iPhone 12 auprès du télécom national Anatel être annulé. La firme de Cupertino a cessé d’intégrer de chargeurs avec ses smartphones en 2020, avec la sortie de l’iPhone 12 justement, par souci de protection environnementale.

L’interdiction de vendre des iPhone sans chargeur au Brésil

L’entreprise expliquait qu’elle livrait désormais des appareils sans adaptateur secteur pour réduire les processus de fabrication pour chaque unité. Dans son 2021 Environmental Progress Report, la marque à la pomme affirmait que cette décision de retirer les chargeurs avait permis d’économiser 861 000 tonnes de cuivre, zinc et étain. De plus, la possibilité d’optimiser les expéditions – les boîtes étant moins volumineuses, les palettes peuvent contenir 70 % de boîtes d’iPhone 12 en plus – permet à Apple de réduire ses émissions de dioxyde de carbone.

reste en travers de la gorge d’Appel

Les autorités brésiliennes n’ont pas été convaincues par les explications d’Apple et estimaient que le géant aurait pu prendre d’autres mesures pour aider l’environnement, comme en ajoutant un support de recharge USB-C à ses iPhone. Vendre des appareils sans adaptateur secteur est une “pratique discriminatoire délibérée à l’encontre des clients”, selon les autorités.

Cette décision survient après la conclusion d’une enquête initiée en décembre par le ministère. L’État de São Paulo avait précédemment infligé une amende d’environ 1 million d’euros à Apple pour sa vente d’iPhone sans chargeur.

Le géant américain va faire appel

Apple n’a pas encore retiré ses derniers iPhone 13 des magasins en ligne brésiliens, mais déclarait à Reuters qu’elle continuerait de travailler avec les autorités pour “résoudre ces soucis”. Un porte-parole a aussi déclaré au journal que la firme de Cupertino allait faire appel de cette décision. “Nous avons déjà remporté plusieurs actions en justice au Brésil sur ce sujet et nous sommes convaincus que nos clients sont conscients des diverses options existantes pour recharger et connecter leurs appareils”, expliquait le géant. À noter, Samsung a travaillé avec les autorités de São Paulo pour proposer gratuitement un chargeur avec toute précommande de Samsung Galaxy S21. Difficile de savoir si la marque à la pomme fera de même avec son iPhone 14.