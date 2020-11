Apple va intégrer un chargeur 20 W dans les boîtes de ses iPad Pro

Apple avait suscité la controverse en décidant de ne plus intégrer ni EarPods ni chargeur dans les boîtes de ses iPhone. Aujourd'hui, cependant, elle annonce intégrer un chargeur 20 W... dans les boîtes de ses iPad Pro.

Apple a cessé d’inclure le chargeur dans tous les iPhone vendus sur son store. À la place, la firme de Cupertino recommande désormais aux utilisateurs qui souhaiteraient tirer profit de la recharge rapide ou d’un MagSafe à son plein potentiel d’investir en sus dans un chargeur USB-C 20 W. Un achat supplémentaire qui a un coût : 25€. Ce qui vient alourdir encore une facture déjà bien élevée.

Apple va intégrer un chargeur 20 W dans les boîtes

Cela étant dit, il y a une bonne nouvelle sur ce point. Tout du moins si vous avez l’intention d’acheter un nouvel iPad Pro. En effet, plusieurs rapports d’utilisateurs sur Reddit révèlent que la marque à la pomme va livrer ses nouvelles tablettes avec le nouveau chargeur 20 W. Pour vous donner un peu de contexte, avant cela, Apple livrait ses iPad Pro avec un chargeur 18 W. Nul doute que ces 2 W de différence ne devraient pas beaucoup se ressentir en termes de vitesse de recharge mais c’est une amélioration sympathique toujours bonne à prendre, a fortiori quand elle est gratuite.

de ses nouveaux iPad Pro

Il faut aussi préciser que l’inclusion de ce chargeur 20 W est importante pour les utilisateurs d’iPhone qui souhaiteraient acheter un charger MagSafe. Ceci parce que la technologie MagSafe charge les nouveaux iPhone à 15 W seulement si elle est couplée à ce même chargeur 20 W. Ce qui est intéressant, c’est que cela ne fonctionne précisément qu’avec le chargeur 20 W. Tout autre chargeur moins puissant ne vous permettra pas de profiter de ces 15 W. Et, c’est assez étrange de le noter, tout autre chargeur plus puissant, y compris ceux proposés par des fabricants tiers, ne fonctionnera pas non plus.

Dans tous les cas, c’est une information à garder à l’esprit si vous l’intention d’acheter un nouvel iPad Pro et un iPhone 12. Vous n’aurez pas à racheter un chargeur 20 W.