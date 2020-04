Apple va faire disparaître l’application Dark Sky après l’avoir rachetée

Il existe aujourd'hui pléthore d'applications mobiles pour tout savoir de la météo sur son smartphone. Les OS ont même leur propre solution intégrée. C'est le cas d'Apple, évidemment, avec son application Météo. Cela n'empêche pas le géant de chercher à l'améliorer.

L’application Météo d’Apple sur iOS fournit des résultats plutôt précis pour vous informer du temps qu’il fait ou qu’il fera. Celle-ci est bien suffisante pour nombre d’utilisateurs. D’autres, par contre, peuvent la trouver pas assez complète ou pas très agréable à l’œil. L’on se tourne alors vers l’une des nombreuses applications météo existant dans l’App Store. Dark Sky est l’une d’entre elles.

Après avoir racheté Dark Sky, Apple supprime l’application météo

Celles et ceux qui souhaitent davantage d’informations ou des outils de prévision plus puissants et plus complets installent une autre application, voire plusieurs, pour recouper les prévisions proposées. Dark Sky était une alternative très intéressante, et très populaire. Une déclaration toujours au passé dans la mesure où, pour améliorer sa propre application Météo, Apple avait racheté l’application en question et cette acquisition a aujourd’hui pour conséquence, comme souvent, la disparition des versions Android et Wear OS de l’application.

Cela concerne uniquement les versions Android et Wear OS

Selon un post officiel publié sur le blog de Dark Sky, les développeurs écrivent : “l’application ne sera plus disponible au téléchargement. Le service restera opérationnel pour les utilisateurs et abonnés existants jusqu’au 1er Juillet 2020. Après cette date, l’application disparaîtra définitivement. Les abonnés toujours actifs recevront un remboursement.” Apple ne fait disparaître que les versions Android et Wear OS. Pour les utilisateurs iOS, aucun changement à l’horizon. Apple a pour habitude de fermer les services et applications qu’elle rachète pour les intégrer nativement sur sa plate-forme. Pour l’heure, les utilisateurs iOS ne constateront donc aucun changement mais peut-être que Dark Sky finira par être intégré directement dans iOS. À suivre !