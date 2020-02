Apple : un ralentissement de 10% dans la livraison d’iPhone en pleine crise du coronavirus

Après avoir fermé ses Apple Store, la marque à la pomme croquée devrait subir le contre-coup de l'épidémie de coronavirus. L'analyste Ming-Chi Kuo estime que les livraisons devraient ralentir de 10%.

Lors du quatrième trimestre financier de 2019, Apple a vendu plus de smartphones que Samsung et Huawei, un petit exploit quand on compare le nombre de gammes commercialisées par la marque et le prix de ses appareils. Si l’entreprise tente d’investir dans des marchés émergents tels que l’Inde, où les téléphones ont eu droit à une révision tarifaire pour les rendre plus attractive, son marché le plus juteux en Asie reste la Chine. L’épidémie de coronavirus change cependant la donne. Apple a d’ores et déjà clôt la totalité de ses Apple Store et de ses bureaux dans le pays, ce qui ralentit l’activité, mais on n’avait pas encore d’estimation chiffrée sur l’impact que pourrait avoir cette décision sur les ventes de mobiles. Selon le toujours très bien informé analyste Ming-Chi Kuo, les livraisons accuseraient une perte de vitesse de 10%.

Révisions des prévisions de vente

La République Populaire de Chine a mis en quarantaine la ville de Wuhan et ses 36 millions d’habitants, a d’ores et déjà construit (en moins de 10 jours) un hôpital pouvant accueillir 1 000 lits, des mesures exceptionnelles pour endiguer ce qui pourrait se transformer en pandémie. Apple a de son côté fermé ses bureaux et Apple Store jusqu’au 9 février, une mesure toute temporaire car l’entreprise espère bien reprendre les affaires au plus vite. Selon Kuo, le ralentissement de 10% dans les livraisons oblige à une révision des précédentes estimations de vente : finalement, ce serait entre 36 et 40 millions d’unités qui devraient être vendues au premier trimestre 2020.

Samsung à l’abri

Huawei sera également touché par les conséquences de l’épidémie, mais leur concurrent Samsung en revanche, dont les chaînes de production ne se trouvent plus en Chine depuis le mois d’octobre 2019, ne devrait pas connaître de ralentissement. Samsung s’était retiré du pays suite à des parts des marché très faibles, de l’ordre de 1 pour cent. Si la menace du coronavirus persiste, la production du futur iPhone SE 2 pourrait également être affectée comme le note MacRumors.