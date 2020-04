Apple : un brevet d’iPhone complètement étanche

S'il existe aujourd'hui des smartphones parfaitement étanches, ceux-ci restent rares. La plupart du temps, ils sont seulement résistants à l'eau, comprenez par là qu'ils peuvent encaisser une pluie soutenue, des éclaboussures, voire une brève immersion...

Depuis plusieurs années, l’iPhone d’Apple a rejoint la grande famille des smartphones résistant à l’eau. Les dernières générations sont certifiées IP68, ce qui garantit une certaine résistance à l’eau. Dans les détails, l’appareil est censé survivre à une immersion jusqu’à 2 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Plusieurs histoires racontent des survies bien plus impressionnantes, mais il ne faudrait pas prendre cela pour acquis. Apple pourrait en tous les cas vouloir faire mieux sur ce segment.

Dans un brevet, Apple imagine un iPhone totalement étanche

Si certaines personnes utilisent déjà leur iPhone pour faire de la photographie sous-marine notamment, la pratique n’est pas conseillée. Encore moins par Apple. Cette résistance à l’eau ne protège l’appareil que des accidents qui pourraient survenir avec l’eau. Cela ne concerne en aucun cas de telles activités. Cela étant dit, selon un brevet découvert récemment, il se pourrait que de futures générations d’iPhone en soient parfaitement capables. En effet, dans le document en question, Apple explore l’idée d’un iPhone totalement étanche. Comme dit précédemment, le concept d’étanchéité en lui-même sur un smartphone n’a rien de véritablement nouveau mais le brevet va plus loin en décrivant une interface qui pourrait être activée lorsque l’appareil est sous l’eau.

et une interface conçue pour une utilisation sous-marine

Dans le texte du brevet, la firme de Cupertino décrit le “problème” d’afficher des interfaces utilisateur sous l’eau et propose une solution. “Il y a un vrai besoin pour les appareils électroniques de proposer des méthodes et des interfaces efficaces pour une utilisation sous-marine sur les écrans actuels. De telles techniques peuvent réduire le fardeau cognitif ressenti par l’utilisateur d’un appareil électronique sous l’eau et de fait, améliorer la productivité. De plus, de telles techniques peuvent réduire les besoins en processeur et en batterie, lesquels seraient perdus avec une interface classique.” Comme toujours avec les brevets, difficile de savoir si Apple poursuivra cette piste de réflexion jusqu’à en faire une réalité mais l’idée est très intéressante.