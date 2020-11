Apple : un autre brevet suggère l’arrivée de Face ID dans les Mac

L'authentification sur nos appareils électroniques a beaucoup évolué ces dernières années, le biométrique devenant de plus en plus répandu. Aujourd'hui, Apple mise sur la reconnaissance faciale sur ses appareils portables. Et bientôt dans ses Mac ?

Depuis que Face ID a été introduit sur l’iPhone, nombreux sont celles et ceux à se demander si Apple pourrait porter sa technologie sur ses ordinateurs Mac. Après tout, la firme de Cupertino a procédé ainsi en intégrant Touch ID dans ses MacBook. Pourquoi ne pas faire de même avec Face ID ? La question est légitime. Et maintenant que le premier MacBook M1 est officiel, c’est un pas supplémentaire dans cette direction qui vient d’être fait.

Un nouveau brevet d’Apple pour Face ID dans les Mac

Bien sûr, il est toujours difficile, voire impossible de prédire quand, précisément, Apple a l’intention de procéder à cette intégration mais il semblerait que la marque à la pomme envisage très sérieusement d’implémenter Face ID dans des appareils autres que des iPhone. En effet, un récent brevet découvert par Apple World Today montre que le géant américain a imaginé une autre méthode pour intégrer sa technologie de reconnaissance faciale dans des ordinateurs.

À quand une première machine compatible ?

Ce n’est pas le premier brevet que nous voyons qui explique une potentielle intégration de Face ID dans un Mac mais dans la mesure où, justement, ce n’est pas le premier, on peut se dire que ce n’est plus désormais qu’une question de temps. Face ID arrivera sur Mac, c’est aujourd’hui quasiment certain, mais quand ? Excepté pour les Mac mini et Mac Pro qui utilisent des écrans externes, tous les ordinateurs Apple disposent de caméras intégrées, ce serait donc chose possible.

Cela signifie que cette intégration de Face ID ne devrait pas être trop complexe. De plus, Apple a déjà commencé à introduire une puce de sécurité, en l’occurrence la puce T2, pour aider à l’implémentation de Face ID et de la sécurité de la machine en général. Quoi qu’il en soit, il faudra se montrer patienter. Qui sait, peut-être serons-nous agréablement surpris à l’annonce d’une prochaine génération de Mac. À suivre !