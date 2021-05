Apple TV : un comportement parfois erratique pour la nouvelle Siri Remote ?

Lancer un nouveau produit n’est jamais chose aisée. Les fabricants ont beau exécuter de nombreuses batteries de tests, il arrive fréquemment que des bugs soient présents au lancement, et parfois malheureusement assez longtemps après le lancement. La nouvelle version de l’Apple TV était très attendue. Notamment pour sa nouvelle télécommande Siri Remote. Celle-ci montre cependant certains signes de faiblesse.

Avec le lancement de la nouvelle Apple TV, la firme de Cupertino introduisait aussi une nouvelle Siri Remote. Cette nouvelle télécommande dit adieu à la zone tactile, laquelle était, il faut bien le reconnaître, assez difficile à utiliser tant l’ensemble était glissant. Cette nouvelle version n’est pas parfaite non plus, tout du moins si l’on en croit les nombreux rapports de bugs et autres plaintes des premiers utilisateurs.

En effet, sur des plates-formes comme Twitter ou Reddit, de nombreux possesseurs de cette nouvelle Apple TV et sa Siri Remote se plaignent d’un comportement très inconstant avec la télécommande. Pour celles cet ceux qui ne sauraient pas comment cela fonctionne, il faut savoir que la portion de trackpad a été remplacée par une grande molette. Les utilisateurs doivent désormais effectuer un mouvement circulaire sur les bords de cette molette pour pouvoir avancer et revenir dans les épisodes et entre les épisodes.

Malheureusement, selon de nombreux utilisateurs, il semblerait que cette gestuelle ne fonctionne pas très bien, ou tout du moins pas comme ils l’aimeraient à chaque fois. Plusieurs témoignages expliquent que, alors qu’ils voulaient se déplacer dans une vidéo, le système les aura finalement renvoyés où ils étaient au début leur faisant tout simplement perdre leur temps. Et cela ne semble pas limiter à une application précise, ce qui signifie qu’il est possible que ce soit un problème au niveau du firmware.

Apple n’a pas encore commenté la situation. Espérons qu’une mise à jour de tvOS viendra corriger le souci. À l’heure actuelle, la télécommande reste tout à fait opérationnelle, mais il faut savoir que la navigation à travers les vidéos et dans les vidéos via cette gestuelle reste est très capricieuse. Nul doute que la firme de Cupertino se penchera rapidement sur le souci et proposera bientôt un correctif.

Anyone else having weird scrolling behavior with the new #AppleTV4K and Siri Remote? When I try to scroll on the new clickwheel it keeps scrolling back and forth. Happens on several apps like #DisneyPlus and #Netflix apps. Did you also see this during your review @Andrew_OSU ? pic.twitter.com/VfIOzQNuOP

— David Kurz 🦠Durchhalten🦠 (@kurze_info) May 23, 2021