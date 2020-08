Apple TV+ pourrait commencer à proposer du contenu en réalité augmentée dès l’année prochaine

Le service Apple TV+ est encore relativement jeune et Apple cherche à étoffer son catalogue. Cela passe par des productions originales, bien sûr, mais pas uniquement à consommer de manière "classique", semble-t-il.

Ce n’est un secret pour personne que Apple croit beaucoup en la réalité augmentée. À tel point que, selon un rapport de Bloomberg, la firme de Cupertino chercherait à incorporer du contenu en réalité augmentée à son service de streaming vidéo Apple TV+. Et ce dès l’année prochaine, pour 2021 donc.

De la réalité augmentée dans Apple TV+ ?

Difficile d’imaginer comment ceci pourrait fonctionner mais Bloomberg semble suggérer que le contenu en réalité augmentée pourrait être assez similaire à des commentaires du réalisateurs. Autrement dit, celles et ceux qui souhaiterait profiter d’un film ou d’une série avec du contenu additionnel autour de l’œuvre pourraient utiliser leur iPhone ou iPad pour découvrir tout cela via la réalité augmentée. Cela pourrait aussi, pour Apple, représenter une base supplémentaire pour de futurs appareils, comme les lunettes connectées dont on entend parler ces derniers temps, qui seraient évidemment parfaites pour la réalité augmentée.

Des contenus ainsi enrichis dès 2021 ?

En effet, selon les dernières rumeurs, Apple travaillerait sur une paire de lunettes connectées qui permettraient d’afficher moult informations via la réalité augmentée directement sur les verres. Ainsi, au lieu de devoir utiliser un smartphone pour profiter du contenu en réalité augmentée, les utilisateurs auraient ce contenu directement accessible pour peu qu’ils aient les lunettes sur le nez, évidemment. Google a tenté de faire précisément cela, il y a quelques années, mais le succès n’a pas été au rendez-vous.

Peut-être était-ce trop tôt, pour la firme de Mountain View. Peut-être le public n’était-il pas encore prêt pour cette technologie. Mais il sera très intéressant de voir si Apple parvient à réussir là où Google a échoué. Ces fameuses lunettes connectées de la marque à la pomme pourraient voir le jour en 2021 ou 2022. L’avenir nous dira ce qu’il en est. À suivre !