Apple TV lit désormais les vidéos YouTube en 4K, avec certaines limitations

La 4K peine encore à véritablement s'intégrer dans les foyers. Pour la démocratiser au maximum, cela passe par l'adoption dans les logiciels et applications notamment. Aujourd'hui, c'est Apple TV qui fait un petit effort.

Apple TV l’avait annoncé il y a quelque temps, la lecture 4K allait s’inviter d’ici peu. Comme promis, le petit boîtier TV commence enfin à lire les vidéos YouTube en 4K. Mais tout ne saurait être rose pour le moment au pays de la marque à la pomme. En effet, cette nouvelle fonctionnalité n’arrive pas sans quelques petites limitations. Explication.

Les vidéos YouTube peuvent désormais passer en 4K sur l’Apple TV

Des utilisateurs de Reddit, et d’ailleurs, ont commencé à voir apparaître la prise en charge des vidéos YouTube 4K sur le media hub avec tvOS 14. Cela étant dit, la lecture de ces contenus en Ultra HD n’est possible qu’à 30 images par seconde et sans HDR. Ne vous attendez donc pas à profiter pleinement de votre téléviseur ultra-moderne. Cela étant dit, les vidéos en 60 images seront jouées en 1440p.

YouTube a depuis confirmé ces limitations à The Verge. Le géant de Mountain View a aussi déclaré que les iPad et iPhone actuels devraient supporter les vidéos 4K en 60 fps et HDR, bien que la prise en charge de ce format soit encore très inconstante.

Avec une petite limitation tout de même

Le support Apple TV n’est pas non plus universel, pas encore tout du moins. YouTube semble déployer la mise à jour directement au niveau serveur, sans passer donc par le déploiement d’une nouvelle version de l’application.

Toujours est-il que cela rend l’appareil Apple bien plus intéressant si vous n’avez pas l’intention de payer pour regarder du contenu en 4K. Cela montre aussi que Apple commence à assouplir ses directives concernant les formats des vidéos. YouTube était jusqu’alors limité au 1080p, dans la mesure où Apple ne gérait pas le codec VP9 – codec de prédilection de Google pour les vidéos en très haute résolution -. Aujourd’hui, il s’agit simplement de savoir si les créateurs d’applications veulent de la 4K ou non, le reste sera transparent à l’utilisateur. Et la réponse semble être évidente dans la mesure où les TV 4K deviennent de plus en plus communs dans les foyers.