Apple TV+ dévoile la bande-annonce de Amazing Stories, série d’anthologie de Steven Spielberg

Apple TV+ est un concurrent sur lequel les acteurs actuels du secteur de la SVOD vont devoir compter. La première bande-annonce du projet de Spielberg pour le service de streaming en est la preuve.

Steven Spielberg figure parmi les réalisateurs les plus important du cinéma. Il a réalisé des classiques comme Les dents de la mer, Rencontres du troisième type, E.T., l’extra-terrestre, la saga des Indiana Jones, et plus récemment Minority Report, Arrête-moi si tu peux et Minority Report. Actuellement attelé à la réalisation de West Side Story, il produit simultanément une série pour le service de streaming Apple TV+ intitulée Amazing Stories. Il avait réalisé la série originale éponyme entre 1985 et 1987 avec deux saisons, la première de 24 épisodes, la seconde composée de 21 épisodes, et se retrouve logiquement à réadapté son reboot “moderne”. La série d’anthologie sera diffusée sur le service de VOD à partir du 6 mars, avec une première salve de 5 épisodes — 10 au total composent cette première saison commandée par Apple. La spécificité de la série d’une série d’anthologie est, comme c’est le cas avec Black Mirror, que chaque nouvel épisode peut être confié à un réalisateur différent.

Du beau monde derrière la caméra

Spielberg a donc tiré parti de cet avantage et a invité Mark Mylod (Succession, Shameless, Game of Thrones), Todd Holland (Malcolm), Susanna Fogel (Booksmart), Chris Long (The Americans, The Mentalist), Michael Dinner (Unbelievable, Sneaky Pete), Sylvain White (Slender Man) ainsi que d’autres réalisateurs encore non dévoilés à s’amuser avec un épisode. La série est ainsi présenter comme fédérant les réalisateurs et scénaristes “les plus imaginatifs d’aujourd’hui”.

Science-fiction avant tout

La bande-annonce ci-dessous révèle — sans réelle surprise — que la science-fiction sera au cœur des intrigues. Au rang des acteurs, on trouvera Kerry Bishé (Halt and Catch Fire, Narcos), Austin Stowell (Catch-22), Edward Burns (Public Morals), Sasha Lane (la version U.S. de Utopia), Victoria Pedretti (You, The Haunting of Hill House) et feu Robert Forster (Last Man Standing). La série originale avait remporté 5 Emmy et été nommée 12 fois, mais n’avait pas été renouvelée au-delà de sa deuxième saison. Elle avait été réalisée par Spielberg, mais aussi Bob Clark, Clint Eastwood, Martin Scorsese ou Robert Zemeckis.