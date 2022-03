Apple TV+ commande une série sur Benjamin Franklin avec Michael Douglas

Le comédien américain Michael Douglas va incarner l'un des pères fondateurs des Etats-Unis dans une nouvelle série historique.

Basé sur le livre A Great Improvisation : Franklin, France, and the Birth of America de Stacy Schiff, lauréate du prix Pulitzer, la série dramatique explorera l’histoire passionnante de l’un des plus grands paris de la carrière de Benjamin Franklin. À l’âge de 70 ans, sans aucune formation diplomatique, il a convaincu la France – une monarchie absolue – de financer l’expérience américaine de la démocratie.

Grâce à sa notoriété, son charisme et son ingéniosité, Franklin a déjoué les espions britanniques, les informateurs français et les collègues hostiles, tout en mettant sur pied l’alliance franco-américaine de 1778 et le traité de paix final avec l’Angleterre de l783. La mission française de huit ans reste le service le plus important rendu par Franklin à son pays, sans lequel l’Amérique n’aurait pas gagné la Révolution.

Michael Douglas jouera Benjamin Franklin pour Apple TV+

La mini-série consacrée à Benjamin Franklin sera écrite et produite par Kirk Ellis (John Adams, Into the West, Anne Frank : The Whole Story), et réalisée par Tim Van Patten (Boardwalk Empire, The Soprano, The Pacific), qui sera producteur exécutif aux côtés de Michael Douglas, Richard Plepler (EDEN productions), Tony Krantz (Flame Ventures) et Mark Mostyn. A noter que Stacy Schiff sera co-producteur exécutif sur le projet.