Apple TV+ cherche à se constituer un catalogue d’anciens films et séries

Sur le marché du streaming vidéo, la concurrence est rude. Parce que les acteurs sont nombreux, très nombreux. Netflix a eu largement le temps de se tailler la part du lion. Apple est arrivé très tard et doit aujourd'hui lutter pour faire sa place.

Apple est entré très tard dans le grand jeu du streaming vidéo avec son service Apple TV+. Mais la firme de Cupertino a un énorme appétit et des moyens plus importants encore. Les équipes en charge de la plate-forme ont dépensé énormément pour produire des contenus originaux mais aujourd’hui, il faut se rendre à l’évidence, cela ne suffit pas. Selon un rapport de Bloomberg, Apple chercherait à se constituer une base de films et séries populaires.

Apple voudrait se constituer un catalogue de films et séries d’autres studios

Selon le media américain, des cadres de la marque à la pomme auraient rencontré plusieurs studios de Hollywood pour discuter l’octroi de licences concernant d’anciens contenus pour TV+. Depuis lors, les droits d’exploitation d’un certain nombre de films et séries auraient même déjà été achetés. Ces titres devraient logiquement apparaître sous peu sur la plate-forme. Voilà qui devrait sans nul doute aider à faire croître la base utilisateurs d’abonnés payants.

Plusieurs licences auraient même déjà été acquises

Difficile pour l’heure de savoir quels titres sont concernés par ces licences mais si Apple parvient à récupérer certains grands noms, voilà qui pourrait être très intéressant. Cela étant dit, comme toujours avec ce système de licence, une fois cette dernière arrivée à expiration, si elle n’est pas renouvelée, cela va sans dire, les utilisateurs ne pourront plus regarder les contenus concernés. Cela arrive très régulièrement chez Netflix, par exemple. Le géant du streaming a ainsi récemment perdu Friends. Cela signifie aussi que le catalogue de Apple TV+ sera très changeant. Ce qui pourrait être une bonne chose, finalement. Attendons donc de voir quelles sont les premières licences obtenues par Apple. Les plus indécis pourraient ainsi se décider à s’abonner. À suivre !