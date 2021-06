Apple travaillerait sur une technologie de “vraie” recharge sans fil

Apple travaillerait très activement sur une technologie de "vraie" recharge sans fil, pour pouvoir recharger ses appareils sans être (trop) dépendant d'une base branchée par un fil.

La recharge sans fil existe aujourd’hui bel et bien. Mais elle est encore très limitée dans la mesure où il faut poser l’appareil sur une surface dédiée. Et les vitesses de recharge sont assez faibles. De nombreux spécialistes travaillent cependant sur la question, notamment sur une “vraie” recharge sans fil. Apple, de son côté, travaillerait aussi très activement sur une telle technologie.

Apple rêve encore et toujours d’une vraie technologie de recharge sans fil

Quand on évoque aujourd’hui la technologie de recharge sans fil, cela passe par une base, qu’il s’agisse d’un palet magnétique comme l’Apple MagSafe, ou un tapis de recharge sans fil. Cela étant dit, ces systèmes ne sont pas totalement sans fil dans la mesure où la base doit être reliée en filaire pour fonctionner. Apple travaillerait à changer cela.

D’après un article de Bloomberg, la firme de Cupertino poursuit la recherche et le développement sur la technologie de recharge sans fil, dans l’objectif de fournir un système qui permettrait aux appareils de se recharger sans aucun câble ou tapis sur une courte distance. Cette technologie n’est pas aussi dingue qu’on pourrait le penser, nous en avons déjà vu plusieurs exemples assez récemment.

Pourra-t-on y avoir droit bientôt ?

En vérité, des entreprises comme Motorola, Xiaomi et Oppo ont déjà fait la démonstration de concepts fonctionnels capables de recharger des appareils sans fil sans nécessiter de base. De plus, comme vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques années, des rumeurs évoquaient que la marque à la pomme travaillait sur une telle technologie, mais nous n’en avions plus entendu parler. D’où notre semi-surprise de voir cette information resurgir aujourd’hui.

Apple avait déjà tenté de révolutionner la recharge sans fil avec son tapis AirPower mais des soucis techniques divers auront malheureusement fait capoter le projet. Le rapport ne précise cependant pas quand précisément cette technologie de “vraie” recharge sans fil d’Apple pourrait voir le jour. Il va falloir être patient.