Apple travaillerait sur une nouvelle application pour Windows

L’année dernière, durant le WWDC 2019, Apple annonçait la disparition de iTunes sur macOS. Arriveraient alors plusieurs applications dédiées pour proposer des expériences davantage ciblées, avec une application indépendante pour Apple Music, etc. Et dans le même temps, la firme de Cupertino annonçait clairement que les utilisateurs sous Windows devraient attendre. Il semblerait aujourd’hui que l’attente arrive à son terme.

En effet, selon une information du site italien Aggiornamenti Lumia, une nouvelle application arriverait bientôt sur Windows. Difficile de savoir précisément ce que serait cette application mais étant donné les modifications entreprises auprès d’iTunes l’année dernière, il ne serait pas surprenant d’apprendre que la firme de Cupertino prépare une expérience similaire à celle de macOS pour les ordinateurs Windows.

Ce rapport coïncide aussi peu ou prou avec plusieurs rumeurs datant de novembre 2019. Il s’agissait notamment d’une offre d’emploi sur LinkedIn laissant entendre que Apple cherchait à concevoir de nouvelle applications pour Windows. Cette info de Aggiornamenti Lumia ferait tout à fait écho à ce nouveau poste chez Apple. Cela étant dit, le tweet en question n’offre aucun détail quant à l’application en elle-même. Impossible de savoir de quoi il retourne précisément.

Pour ajouter au crédit d’un renouveau dans la famille iTunes, étant donné que Apple pousse pour ses services via abonnement, il serait tout à fait logique que la marque à la pomme cherche à séduire un maximum d’utilisateurs, notamment pour Apple Music et Apple TV+. Cela passera évidemment par des applications dédiées réussies. Mais pour l’heure, tout ceci n’est que pure spéculation. Patience, patience ! Une chose est sûre, une ou plusieurs nouvelles applications Apple pour Windows ne feraient vraiment pas de mal.

A new @Apple app coming soon to the Microsoft Store? 👀

— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) July 11, 2020