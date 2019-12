Apple travaillerait sur une Apple Watch Series 5 (PRODUCT)RED

Apple propose un catalogue de produits assez variés avec, souvent, un certain nombre de variantes, notamment au niveau des coloris. Il en est très apprécié, le (PRODUCT)RED, qui en plus permet de faire une bonne action. L'Apple Watch Series 5 pourrait en bénéficier.

Apple a déjà proposé plusieurs appareils (PRODUCT)RED par le passé, notamment des iPhone. Aujourd’hui, si l’on en croit un rapport de WatchGeneration.fr, Apple travaillerait actuellement sur une Apple Watch Series 5 (PRODUCT)RED. Celle-ci pourrait être annoncée très bientôt. Une très belle idée cadeau pour celles et ceux qui cherchent une smartwatch et qui souhaiterait faire une bonne action en même temps.

Bientôt une Apple Watch Series 5 (PRODUCT)RED ?

Au cas où vous ne le sauriez pas, les produits Apple (PRODUCT)RED se distinguent des produits classiques estampillés par la pomme par leur coloris, un rouge très caractéristique. Pour un résultat très réussi. C’est la seule différence, au niveau technique, par rapport aux autres versions. Cela étant dit, à chaque achat d’un produit Apple (PRODUCT)RED, la firme de Cupertino s’engage à reverser une partie des bénéfices à différents programmes de lutte contre le VIH//SIDA. Depuis 13 ans que le programme est en place, le soutien apporté à ce partenariat avec (RED) a permis de reverser plus de 220 millions de dollars. Pas mal, non ?

C’est en tout cas ce la rumeur qui circule actuellement

Si cette rumeur est avérée, voilà qui serait un appareil très intéressant. Une Apple Watch rouge, ce serait une grande première. Pour l’heure, l’Apple Watch n’a pas droit à de nombreuses options de couleur. Le seul moyen de véritablement personnaliser sa montre, c’est via le bracelet. Celui-ci est d’ailleurs justement, et heureusement, proposé en une grande variété de matériaux et de coloris. Celles et ceux qui n’ont pas envie d’acheter une Apple Watch Series 5, (PRODUCT)RED ou non, parce qu’ils ont déjà une smartwatch Apple par exemple, pourront peut-être se laisser tenter par un bracelet (PRODUCT)RED. Apple annoncerait aussi très bientôt la disponibilité du bracelet seul. L’occasion de faire une bonne action, avec style. À suivre !