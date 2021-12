Apple travaillerait sur une app native macOS pour Apple Music

Apple travaillerait sur une application Apple Music native pour macOS pour des performances qui devraient être en nette hausse.

iTunes a vu le jour comme une application de musique dans laquelle les utilisateurs pouvaient acheter de la musique et stocker toutes leurs chansons. L’application servait aussi à transférer lesdites chansons sur l’iPod et, avec les années, elle a évolué pour abriter un certain nombre de fonctionnalités bien différentes, parfois trop, même, selon certains utilisateurs.

Apple travaillerait sur une application Apple Music native pour macOS

Résultat de l’opération, l’application était tellement complexe en termes de fonctions que la firme de Cupertino avait fini par prendre la décision de la séparer en plusieurs applications indépendantes. Aujourd’hui, si l’on en croit un tweet de @basiliskblaze, il semblerait que la marque à la pomme travaille sur la partie réservée à la musique pour en faire une application native pour les appareils macOS.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, bien que la section musique d’iTunes s’est effectivement retrouvée dans l’application indépendante Music, celle-ci repose sur le backend iTunes, qui fournit le contenu depuis le web dans l’application. Autrement dit, l’application n’est actuellement qu’un conteneur. De fait, si l’application est effectivement plus légère qu’iTunes, le résultat est loin d’être idéal.

Pour des performances qui devraient être en nette hausse

Selon le tweet qui nous intéresse aujourd’hui, la dernière version bêta de macOS 12.2 révèle que l’application Apple Music utilise désormais AppKit, le framework d’interface natif pour macOS. Cela signifie que l’application devrait fonctionner plus rapidement et de manière plus efficace une fois qu’elle sera totalement convertie en une application native macOS.

Cela étant dit, bien que ce code soit présent dans la bêta de macOS 12.2, il est impossible, à l’heure actuelle, de savoir si cette transformation sera terminée à temps pour la prochaine mise à jour. Si tel devait être le cas, ce serait une très bonne chose pour les utilisateurs de l’application Apple Music sur Mac. Espérons donc que les développeurs aient terminé à temps. Nous devrions être fixés très rapidement, encore un peu de patience.